大建方艙 中國建築港營業額倍增

中期整體多賺20%

中國建築上半年的分部業績中，本港營業額按年增1.2倍至229.89億元，亦由於規模擴大，分部業績較2021年中期的4.4億元增加92.2%，至8.45億元。主要因第五波疫情，集團承建大量與防疫相關的建設項目，加上其他訂單的有機增長而推高營業額。

澳門營業額58億新高

澳門方面，雖然經濟尚未從疫情影響中恢復，但中國建築期內中標多個政府項目，連同多個在建大型醫院及其他項目，澳門營業額58.13億元創新高，較2021年中期的29.25億元增加98.7%；澳門分部盈利則按年減少13%至4.15億元，是由於多個大型項目仍處於初步階段，故並無計提有關盈利。

內地方面，基建投資項目和建築相關業務分部營業額錄得平穩增長至218.39億元，較2021年中期的208.03億元按年增加5%。分部業績按年增15.2%至49.72億元，主要得益於組裝合成建築（MiC）的業務增長。上半年集團累計新簽合約額約為904.8億元，在手總合約額約為4999.4億元，其中未完合約額約為2851.0億元。