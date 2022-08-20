印度存款續受限 小米稱未需撥備

王翔於業績記者會上回應小米在印度市場的糾紛，王翔表示，近月小米已經成功解凍約7億美元資金，又稱小米上季未有就印度業務被查一事撥備，原因是小米在當地的工廠運作正常，手機銷售亦未受到影響。王翔多次強調，「會積極、坦誠與印度政府有關部門溝通」，亦會透過司法系統申訴。

稱產銷仍正常 近月解凍7億美元

據小米業績公告顯示，管理層考慮專業顧問的意見後，評估上述與小米印度有關的事項，認為小米印度有正當理由回應印度有關部門；因此在截至6月底集團並無就該等事項撥備。小米又稱，上述調查和指控可能需較長時間才能解決，可能收到判決或達成和解而對其經營業績或現金流量產生不利影響，現階段難以預估相關財務影響。小米自去年12月起，遭印度所得稅部門、稅務情報局及執法局等就有關所得稅法規、關稅法規及外匯法規發起對小米印度調查及通知。值得留意是，上季小米在印度地區連續19個季度保持智能手機出貨量第一。