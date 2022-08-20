印度存款續受限 小米稱未需撥備

【明報專訊】近月印度收緊中資管控，近期甚至傳出限制外國智能手機在當地的售價。小米業績披露，小米印度在8月11日收到進一步指令，其部分銀行存款被繼續限制，指控小米不恰當地扣除了若干成本及開支，包括購置手機的款項和支付給協力廠商及集團旗下公司的特許權使用費。不過，集團稱由於產銷未受影響，沒有為印度業務作撥備。
王翔於業績記者會上回應小米在印度市場的糾紛，王翔表示，近月小米已經成功解凍約7億美元資金，又稱小米上季未有就印度業務被查一事撥備，原因是小米在當地的工廠運作正常，手機銷售亦未受到影響。王翔多次強調，「會積極、坦誠與印度政府有關部門溝通」，亦會透過司法系統申訴。
稱產銷仍正常 近月解凍7億美元
據小米業績公告顯示，管理層考慮專業顧問的意見後，評估上述與小米印度有關的事項，認為小米印度有正當理由回應印度有關部門；因此在截至6月底集團並無就該等事項撥備。小米又稱，上述調查和指控可能需較長時間才能解決，可能收到判決或達成和解而對其經營業績或現金流量產生不利影響，現階段難以預估相關財務影響。小米自去年12月起，遭印度所得稅部門、稅務情報局及執法局等就有關所得稅法規、關稅法規及外匯法規發起對小米印度調查及通知。值得留意是，上季小米在印度地區連續19個季度保持智能手機出貨量第一。