銀公：H按封頂息有上行壓力

銀行結餘倘穿千億 或觸發加P

隨着美元與港元息差進一步擴大，市場預料香港將跟隨加息。禤惠儀稱，雖然銀行體系總結餘已跌至約1200億元，仍較過住低位約500億元為高。若銀行體系結餘跌穿1000億元關口，則可能是上調最優惠利率（P）的觸發點。一旦美國9月加息不少於50點子（100點子等於1厘），將增加本港加P的機率，惟仍需視乎個別銀行的資金成本、資金流向及拆息升勢。

加息令供樓人士負擔增加。不過，禤惠儀認為息口向上並不是影響樓市的唯一因素，本港的房屋供應及樓市需求亦是重要因素，而恒常化的壓力測試為銀行緩衝管理風險。最近有銀行推出定息按揭計劃，她表示，定息按揭的息口取決於拆息走勢，是基於銀行的政策、資金成本及客戶需求，亦已非首次推出市面。

在貸款需求方面，禤惠儀預期下半年存在不明朗因素，隨着市場開始復蘇，下半年貸款需求正面，惟料增長幅度不大。