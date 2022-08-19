富邦銀行7000萬沽屯門舖

26年帳面賺5750萬

翻查資料，富邦銀行近年3次沽出自用舖，2020年10月以4300萬元沽出長沙灣青山道220號至240號永隆大廈地舖，帳賺890萬元；另去年將荃灣大河道49號地舖，以3950萬元售予前稱美聯工商舖的鋑聯控股（0459），連同是次出售的屯門地舖，兩年內沽出3個商舖，套現逾1.5億元。

尖沙嘴商廈全層6500萬易手

另資料顯示，尖沙嘴加拿分道25至31號國際商業信貸銀行大廈12樓全層，上月下旬以6500萬元易手，以面積5047方呎計，呎價1.29萬元。登記買家為慶樂投資有限公司，公司董事為亞洲電視控股（0707）獨立非執行董事李暢悅。原業主1995年1月以2775.85萬元購入，持貨27年多，帳面獲利3724.15萬元，物業升值1.3倍。