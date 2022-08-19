經濟

香港地產

薈藍呎租57元 直逼九龍站豪宅

【明報專訊】今季有不少新盤入伙，其中由宏安地產（1243）發展、主打納米樓的青衣薈藍快將入伙，市場錄得最少4宗預租個案，利嘉閣地產高級分區市務董事彭錦添表示，薈藍目前錄得的預租個案，全為實用面積203方呎的開放式戶，月租1.1萬至1.15萬元，其中中層A12室，享全海景，以月租1.15萬元獲承租，實用呎租高見57元，呎租創青衣私宅新高紀錄，直逼九龍站私樓呎租水平。業主去年9月433.1萬元一手購入，租金回報3.2厘。

海之戀海景2房戶2萬租出

宏安地產執行董事程德韻表示，薈藍累售281伙，當中標準單位已售出超過97%，全盤合共套現約13.84億元。代理資料表示，薈藍目前有約10餘個放租，月租叫價由1.1萬元起。

另外，暑假傳統租賃市場旺季，各區亦錄租務成交。美聯物業高級分區營業經理何振榮表示，荃灣西站上蓋海之戀最新錄一宗2房戶租務成交，位於1期8座中層D室，實用面積512方呎，2房間隔，業主早前以月租2.1萬元放租，獲區內客垂青，鍾情單位享海景，雙方議價後減價1000元或4.8%、以月租2萬元租出，實用呎租約39元。業主2017年6月以約846.5萬元一手購入，租金回報逾2.8厘。

區內客1.5萬租新都城2房

將軍澳新都城有業主放租兩周便獲承租。世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，新都城1期1座中層A室，實用面積420方呎，2房間隔，業主早前將單位翻新，並以月租1.65萬元放租，及後獲區內租客以1.5萬元承租，減價1500元或約9%，實用呎租約36元。業主2010年229萬元購入，租金回報約7.9厘。

相關字詞﹕新都城 海之戀 租賃市場 宏安地產 薈藍

上 / 下一篇新聞

匯豐加H按封頂息至2.75厘 另推1年定按 業界料港銀下月P加0.25厘
匯豐加H按封頂息至2.75厘 另推1年定按 業界料港銀下月P加0.25厘
經絡按揭：建議新客選定按
經絡按揭：建議新客選定按
財政部間接持股港企 被英政府拒收購
財政部間接持股港企 被英政府拒收購
佐丹奴劉國權：不會出售持股
佐丹奴劉國權：不會出售持股
尚乘集團被指違規承銷新股受查
尚乘集團被指違規承銷新股受查
受累原材料漲價 吉利純利挫35％遠遜預期
受累原材料漲價 吉利純利挫35％遠遜預期
碧桂園盈警 半年盈利最多瀉99% 急晤投資者派定心丸 總裁：下半年無境外債到期
碧桂園盈警 半年盈利最多瀉99% 急晤投資者派定心丸 總裁：下半年無境外債到期
越秀地產半年少賺26% 有信心完成銷售目標
越秀地產半年少賺26% 有信心完成銷售目標
銀娛半年蝕逾8億 續部署競投賭牌
銀娛半年蝕逾8億 續部署競投賭牌
澳博供股前夕 蘇樹輝沽貨套8700萬
澳博供股前夕 蘇樹輝沽貨套8700萬
瑞銀料螞蟻最遲明年上市
瑞銀料螞蟻最遲明年上市
東亞半年少賺44% 擬斥5億元回購
東亞半年少賺44% 擬斥5億元回購
網易次季經調整純利升28%
網易次季經調整純利升28%
售樓收入減少 嘉里中期盈利跌27%
售樓收入減少 嘉里中期盈利跌27%
iPhone 14傳9月16日發售 蘋果研越南生產Apple Watch 減依賴中國
iPhone 14傳9月16日發售 蘋果研越南生產Apple Watch 減依賴中國
大手購「網紅股」3B家居 大學生賺8.6億
大手購「網紅股」3B家居 大學生賺8.6億
亞馬遜傳測試新功能 產品短視頻具TikTok風格
亞馬遜傳測試新功能 產品短視頻具TikTok風格
張兆聰：績優股受捧 新秀麗未升完
張兆聰：績優股受捧 新秀麗未升完
植耀輝：中移動前景較騰訊吸引
植耀輝：中移動前景較騰訊吸引
方保僑：爆疫兩年多 不一樣的天空
方保僑：爆疫兩年多 不一樣的天空
技術取勝：中國水務或回調考驗6.8元
技術取勝：中國水務或回調考驗6.8元
盧駿匡：恒指巿寬RSI現見底信號
盧駿匡：恒指巿寬RSI現見底信號
劉思明：跳升後回順 潤啤候低吸
劉思明：跳升後回順 潤啤候低吸
周顯：一隻耐人尋味的股票
周顯：一隻耐人尋味的股票
譚新強：地緣政治已成為最新的「時代精神」
譚新強：地緣政治已成為最新的「時代精神」
湯文亮：現在不撤辣 或永遠不用撤
湯文亮：現在不撤辣 或永遠不用撤
泰國放寬按揭 刺激樓巿需求
泰國放寬按揭 刺激樓巿需求
3盤周末兩日加推435伙搶客 NOVO 1B期佔近九成 維港1號批入伙紙料快重推
3盤周末兩日加推435伙搶客 NOVO 1B期佔近九成 維港1號批入伙紙料快重推
建灝赤柱ONE STANLEY明年次季推
建灝赤柱ONE STANLEY明年次季推
啟朗苑未補價實呎破1.5萬 九龍居屋王
啟朗苑未補價實呎破1.5萬 九龍居屋王
景順CEO沽深9 10年帳賺三成
景順CEO沽深9 10年帳賺三成
富邦銀行7000萬沽屯門舖
富邦銀行7000萬沽屯門舖