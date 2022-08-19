薈藍呎租57元 直逼九龍站豪宅

海之戀海景2房戶2萬租出

宏安地產執行董事程德韻表示，薈藍累售281伙，當中標準單位已售出超過97%，全盤合共套現約13.84億元。代理資料表示，薈藍目前有約10餘個放租，月租叫價由1.1萬元起。

另外，暑假傳統租賃市場旺季，各區亦錄租務成交。美聯物業高級分區營業經理何振榮表示，荃灣西站上蓋海之戀最新錄一宗2房戶租務成交，位於1期8座中層D室，實用面積512方呎，2房間隔，業主早前以月租2.1萬元放租，獲區內客垂青，鍾情單位享海景，雙方議價後減價1000元或4.8%、以月租2萬元租出，實用呎租約39元。業主2017年6月以約846.5萬元一手購入，租金回報逾2.8厘。

區內客1.5萬租新都城2房

將軍澳新都城有業主放租兩周便獲承租。世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，新都城1期1座中層A室，實用面積420方呎，2房間隔，業主早前將單位翻新，並以月租1.65萬元放租，及後獲區內租客以1.5萬元承租，減價1500元或約9%，實用呎租約36元。業主2010年229萬元購入，租金回報約7.9厘。