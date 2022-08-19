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啟朗苑未補價實呎破1.5萬 九龍居屋王

【明報專訊】雖然市場預期本港銀行加息在即，市場連錄多宗二手蝕讓成交，不過，升值能力一向跑贏大市的新晉居屋，於疫市下創下新高紀錄，其中啟德啟朗苑一個2房單位，以712萬元未補價售出，實呎為九龍區未補地價居屋首破1.5萬元大關，膺九龍新居屋王。

美聯分行首席高級營業經理黃家樂表示，上述單位位於A座中層5室，實用面積471方呎，2房間隔，以712萬元未補價易手，實呎約15,117元，創九龍未補地價居屋呎價新高。原業主2019年4月約350.8萬元未補價向房委會一手購入，持貨不足3年半，帳面獲利361.2萬或逾1倍。資料顯示，對上紀錄亦由同一屋苑創下，單位為B座高層11室，今年5月以綠表價423萬元售出，實呎14,790元，故最新成交將紀錄推高約2%，並為九龍未補價居屋呎價首破1.5萬元成交。

凱樂苑2房未補價沽出

原業主3年帳賺八成

除啟朗苑外，長沙灣凱樂苑亦有業主大賺離場。美聯物業分行高級營業經理黃育強表示，凱樂苑A座低層19室，實用面積480方呎，2房間隔，以582萬元未補價沽出，實呎約12,125元。原業主2019年4月以322.98萬元未補價向房委會一手購入，持貨3年多，帳面獲利259.02萬元或八成。

宇晴軒移民盤逾3年實蝕近百萬

不過，多個私人屋苑仍錄蝕讓，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒，位於3座中層A室，實用面積441方呎，2房間隔，原叫價830萬元，業主移民急讓，最終減至760萬元售出，實呎17,233元，成交價屬屋苑同類年半新低。原業主2019年5月約808萬元購入，持貨3年多，帳面蝕約48萬元，若連使費計料實蝕約95萬元或11%。

珀麗灣2房 3年半實蝕百萬離場

另中原地產高級資深分區營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣3期19座中層A室，實用面積552方呎，2房連露台間隔，新近以645萬元沽出，實呎11685元。原業主2019年4月700萬元買入單位作收租之用，近日因擔心後市有變數才蝕讓沽貨，持貨約3年半，帳面蝕55萬元或約8%，若連使費計料實蝕約百萬元或16%。

相關字詞﹕九龍居屋王 蝕讓成交 新高成交 珀麗灣 宇晴軒 啟朗苑 凱樂苑

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