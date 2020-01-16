經濟

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3盤周末兩日加推435伙搶客 NOVO 1B期佔近九成 維港1號批入伙紙料快重推

【明報專訊】各大銀行紛調高封頂按息，本季本港加息機會大幅提高，發展商紛於周末兩日急推一手貨搶客，其中新地（0016）周三推售屯門兆康NOVO LAND 1B期首輪單位後，即晚以原價加推400伙價單，折實均呎14,429元，並於周日（21日）進行次輪銷售，涉及383伙，連同其餘新盤在內，周末兩日3個主要樓盤，共有435個全新單位推出搶客（見表）。

明報記者 林尚民、容婌維

另外，會德豐啟德跑道區MIAMI QUAY I 短期內推售之際，同區中海外（0688）維港1號已獲批入伙紙，並於昨日舉行亮燈儀式，市場料短期將重推。中海外地產董事總經理游偉光表示，項目是PARK PENINSULA首個落成及入伙之住宅項目，至今已累售582伙，佔全盤1059伙約55%，套現逾66.8億元，項目預計關鍵日期為明年3月，距今尚餘約7個月。

1B期次輪銷售今晚8時截票

至於周三深夜公布3號價單NOVO LAND 1B期，包括24伙開放式、130伙1房、170伙2房及76伙3房單位，實用面積220至708方呎，定價402.2萬至1129.5萬元，實呎15,340至20,274元，折實價341.87萬至960.07萬元，折實實呎13,039至17,233元，整張價單以定價計市值逾28億元。當晚亦公布銷售安排，推出383伙周日發售，折實價341.87萬至948.68萬元，以定價計合共市值逾26億元，項目將於今晚8時截止收票。市場預計，當中不少為「復活票」（即早前向隅入票客）。

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND 1B期周三進行首輪推售，以價單發售的180伙已「一件不留」，項目已加推價單第3號，共400伙應市，扣除最高樓價15%優惠後，折實均呎14,429元，若撇除樓層及景觀因素，屬原價加推。

1B期首輪沽182伙

逾九成採建期付款

新地代理總經理陳漢麟補充，項目亦以招標形式售出兩個單位，其中Bergen 2座22樓A1單位，實用面積788方呎，3房1套連多用途房及洗手間間隔，成交價1285萬元，實呎16,307元，售價創項目標準分層單位新高。另據成交紀錄冊資料，連同招標售出的182個單位，合共有167伙買家選用建期付款，佔比近92%。

匯豐公布上調H按鎖息上限0.25厘，雷霆表示，加息屬預期之內，而買家亦有心理準備，過去多年包括美國加息周期，本港按揭利率絕大部分時間均處於低位，銀行態度亦有利置業者，故今次按揭利率調整對樓市影響不大，集團加快推售步伐，是為了滿足市場需求，而集團在9月將推出1至2個新盤。

相關字詞﹕新盤推售 新地 維港1號 利奧坊．壹隅 NOVO LAND第1B期

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