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泰國放寬按揭 刺激樓巿需求

【明報專訊】不少國家已開關，旅客及商貿漸回復正常，近期香港防疫措施亦放寬至「3+4」方案。其中泰國在亞洲屬首批開關國家，為了吸引投資，泰國政府在9月1日開始將其10年長期居住簽證（LTR）的費用減半至5萬泰銖（約1.1萬港元），對象是具「高資產及技術人員」及會在泰國停留長達10年的外國人（見表）。房地產代理DDproperty發表報告，認為因為放寬COVID-19限制和整體經濟反彈，預計泰國房地產市場今年會有回暖迹象，當中值得注意的是曼谷周邊物業，特別新地鐵線落成，有助沿線的房地產價格上升。另外，當局放寬按揭成數，也有助刺激樓巿需求。

泰國央行放寬了房貸限制，是否有助樓市回春？Sena Development董事總經理表示：「由於通貨膨脹、泰國利率上升、貸款申請更困難等原因，2022年下半年的房地產市場前景將更加艱難。為了減輕客戶負擔，通常每平方米分期付款金額由5000泰銖降至2000泰銖，方便客戶留下3000泰銖以作他用。」Kanda Property董事總經理Issara Boonyang表示，根據通脹情况，有志上車人士都會轉向中細金額樓盤，例如Kanda Property開售一房及開放式單位，十分熱賣。大多數泰國房地產開發商還不太敢推出高端住宅項目，大家關注剛性需求與中低階市場，主推200萬至500萬泰銖（約44至110萬港元）的公寓（Condo）。

息魔殺到 買家多轉戰細單位

Thaikii Property報告亦指出，原物料供應價格上漲，造成了直接和間接的影響：運費、石磚沙土鋼砂等原材料，甚至石油、銅、鋁等價格上升，加上烏俄戰爭的爆發和經濟復蘇，預計在下半年或明年初將出現價格上調的情形。加息對住宅市場有影響，這種情况下，準買家原本有意購買大價樓也會考慮不得不轉向購買細價樓，因為利息上升令負擔加重是其中一個考慮。不過，專家指出，泰國重新開關加速了復蘇，2023年泰國房地產市場有望恢復到COVID-19前水平。隨着住房貸款法規的放鬆，央行早前放寬了抵押貸款規定，以幫助振興房地產行業，因房地產行業佔泰國GDP的10%，同時房地產相關僱員280萬人。最初預計該行業將在2025年至2027年恢復正常，但房地產信息中心代理主管Vichai Viratkapan表示，它可能會更快回升。

除此之外，曼谷對外國人來說是一個很有吸引力的選擇。泰國政府為了吸引更多的海外精英赴泰，也陸續提出新的簽證，例如針對4類人士的LTR，以及針對醫療旅行及養老的醫療簽證。其中，LTR更放寬了海外人士投資房產的限制，另外還有長達20年的精英簽證。

同時泰國央行放寬了房貸按揭成數（LTV）限制，針對2021年10月20日至2022年12月31日期間有效的房屋貸款協議，將房屋貸款按揭成數上限指定為100%（可按全額抵押品價值借款），包括購房以外的貸款，如為新房添置家具和電器用品或是裝修等。此次臨時放寬LTV政策，將有助於通過房地產和相關業務為經濟帶來新的資金，佔國內生產總值的9.8%，並幫助280萬人就業，有望持續刺激樓市，助泰國經濟復蘇。

居家辦公新常態 別墅受投資者追捧

雖然公寓因為加息令熱銷房型由3至4房改為1至2房單位，但另一方面由於疫情引發的新辦公模式，居家辦公將成為新模式，因此人們對居家的環境、空間的要求更高。擁有大片土地、3至4房間以上、獨立游泳池、良好的社區環境，別墅類物業將會是置業投資者的重點目標，在全球疫情未得到完全把控前，居家辦公、上課、娛樂會愈來愈普遍，別墅類物業也會愈來愈受關注。此外，別墅有個好處是不用與其他人共用搭乘電梯，減少被感染的風險。

明報記者 龍彩霞

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