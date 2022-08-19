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經濟
2022年8月19日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
匯豐加H按封頂息至2.75厘 另推1年定按 業界料港銀下月P加0.25厘
經絡按揭：建議新客選定按
財政部間接持股港企 被英政府拒收購
佐丹奴劉國權：不會出售持股
尚乘集團被指違規承銷新股受查
受累原材料漲價 吉利純利挫35％遠遜預期
碧桂園盈警 半年盈利最多瀉99% 急晤投資者派定心丸 總裁：下半年無境外債到期
越秀地產半年少賺26% 有信心完成銷售目標
銀娛半年蝕逾8億 續部署競投賭牌
澳博供股前夕 蘇樹輝沽貨套8700萬
瑞銀料螞蟻最遲明年上市
東亞半年少賺44% 擬斥5億元回購
網易次季經調整純利升28%
售樓收入減少 嘉里中期盈利跌27%
iPhone 14傳9月16日發售 蘋果研越南生產Apple Watch 減依賴中國
大手購「網紅股」3B家居 大學生賺8.6億
亞馬遜傳測試新功能 產品短視頻具TikTok風格
張兆聰：績優股受捧 新秀麗未升完
植耀輝：中移動前景較騰訊吸引
方保僑：爆疫兩年多 不一樣的天空
技術取勝：中國水務或回調考驗6.8元
盧駿匡：恒指巿寬RSI現見底信號
劉思明：跳升後回順 潤啤候低吸
周顯：一隻耐人尋味的股票
譚新強：地緣政治已成為最新的「時代精神」
湯文亮：現在不撤辣 或永遠不用撤
泰國放寬按揭 刺激樓巿需求
3盤周末兩日加推435伙搶客 NOVO 1B期佔近九成 維港1號批入伙紙料快重推
建灝赤柱ONE STANLEY明年次季推
啟朗苑未補價實呎破1.5萬 九龍居屋王
景順CEO沽深9 10年帳賺三成
薈藍呎租57元 直逼九龍站豪宅
富邦銀行7000萬沽屯門舖
技術取勝：中國水務或回調考驗6.8元
【明報專訊】玖紙倘守7元或向上突破（圖）
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