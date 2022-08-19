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大手購「網紅股」3B家居 大學生賺8.6億

【明報專訊】《金融時報》報道，主修應用數學及經濟學的南加州大學學生弗里曼（Jake Freeman），憑藉大手購入「網紅股」3B家居（Bed Bath & Beyond）（美：BBBY）的股票，賺進1.1億美元（約8.6億港元）。

3B家居6月底公布的業績遠遜預期，並撤換行政總裁。費里曼趁該公司股價大跌，在7月購入該股近500萬股。根據美國證交會（SEC）的申報文件，他以每股不到5.5美元的價格掃貨，買入成本約2500萬美元。到本周二，3B家居股價漲至每股27美元，而費里曼已透過其TD Ameritrade及盈透證券的帳戶，沽出價值逾1.3億美元（約10.1億港元）的股票。

稱與朋友家人集資買股

弗里曼稱，是與朋友和家人集資買股。申報文件顯示，弗里曼透過資本管理公司Freeman Capital Management累積3B家居超過6%的股票。他稱，與作為製藥業前高層的叔叔斯科特·弗里曼（Scott Freeman）一起投資多年，兩人近期購入製藥公司MindMed（美：MNMD）的大量股票。

弗里曼又稱，曾在對冲基金Volaris Capital實習多年，並與該基金創辦人卡普爾（Vivek Kapoor）合作發表論文。弗里曼周三受訪時稱，沒料到3B家居的巨大升幅，「我以為要等上6個月以上……漲得這麼快令人驚訝」。

主要股東擬沽12%股份

散戶近期鑑於3B家居的股票流通量少，且有大量沽空押注，因此試圖推高其股價「挾淡倉」。自7月底至本周三，3B家居的股價最多曾升4倍，一度觸及30美元。不過申報文件顯示，3B家居主要股東、遊戲驛站 （GameStop） （美：GME）主席科恩（Ryan Cohen）旗下投資公司RC Ventures準備沽出3B家居接近12%的流通股。3B財務總監也向SEC申報尋求沽貨，拖累該股周三盤後挫逾一成，由周三收市23.08美元，跌至20美元水平。昨股價早段急跌逾兩成，跌穿18美元。

（綜合報道）

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