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iPhone 14傳9月16日發售 蘋果研越南生產Apple Watch 減依賴中國

【明報專訊】追蹤蘋果（美：AAPL）發展趨勢的彭博社記者Mark Gurman引述知情人士稱，蘋果計劃在9月7日（預計香港時間8日凌晨）召開秋季發布會，屆時iPhone 14系列、新款Mac機、兩款iPad平板電腦，以及3款Apple Watch智能手表將會登場。據稱，蘋果通常在發布會舉行一周半後讓新iPhone上市，預計蘋果將保持此傳統，一些蘋果門店員工已接獲通知，要為9月16日的新產品銷售做準備。蘋果股價早段微跌。

燃油消耗數據強勁 油價升逾2%

聯儲局7月會議紀錄顯示，官員認同繼續加息遏抑通脹，並同意某個時候放慢加息，但警告高通脹壓力可能根深蒂固的風險。美國7月二手樓銷售按月跌5.9%，跌幅較預期大。美股三大指數早段下滑。美國大型百貨Kohl's（美： KSS）下調盈利指引，股價早段挫8%。由於美國燃油消耗的數據強勁，且俄羅斯供應預計將於稍後下降，緩和了經濟轉弱可能削弱需求的擔憂，國際油價昨晚升逾2%。

券商Wedbush分析師Dan Ives預期，與iPhone 13 Pro相比，14 Pro系列的價格可能上漲100美元，但標準版iPhone 14料不會加價。內地媒體稱，iPhone 14系列已在本月量產，目前配產的比例不算太高，預計8月下旬會全力生產。按照供應鏈的說法，14 Pro系列採用了全新的外形和工藝，需與生產鏈和工人提前磨合，因此最早進入量產。據稱，蘋果此前已向供應商發出信號，預計iPhone需求不會下降。

標準版iPhone 14料不加價

此外，《日經亞洲》引述知情人士稱，為推動供應鏈多元化，並減少對中國的依賴，蘋果正討論首次在越南生產Apple Watch和MacBook手提電腦。消息稱，蘋果供應商立訊精密（深：002475）和鴻海（台：2317）已開始在越南北部測試生產Apple Watch。

《日經亞洲》稱，Apple Watch所需的供應商較少，但組裝需極其精確，若能實現這種精密的生產技術，將被視為越南在製造方面的重大改進。據稱，蘋果要求供應商在越南為MacBook建立一條測試生產線，不過將MacBook轉移至越南大規模生產進展緩慢，這部分由於新冠疫情相關的干擾，以及手提電腦的生產需要更大的供應鏈。

不過知情人士稱，MacBook的組件比過去更加模組化，使在中國境外生產變得容易，但如何使其成本具競爭力是另一挑戰。供應鏈消息稱，蘋果在越南有龐大的計劃，智能擴音器HomePod等也可能在當地生產。

蘋果正逐步將不同產品的生產線由中國轉移到其他市場，例如越南已生產iPad和AirPods，而印度也開始生產iPhone 13，並將組裝iPad。

（綜合報道）

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相關字詞﹕生產線 供應鏈 越南 美股 發布會

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