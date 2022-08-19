經濟

網易次季經調整純利升28%

【明報專訊】網易（9999）（美：NTES）公布次季業績，經調整純利按年升28%至54.1億元（人民幣，下同），按季升5.7%，勝市場預期。歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為46.7億元，按年升31.8%。季內淨收入為231.6億元，按年升12.8%。每股基本盈利1.62元，次季股息每股派0.072美元，即每股ADR派36美仙，按年大增五成，亦較首季升11.8%。網易績前收報142元，全日跌1.6%。美股ADR周四（18日）開市，先升後跌，早段跌6%。

回應裁員 丁磊：優化非裁減

網易首席執行官兼董事丁磊於業績記者會上表示，未來海外市場是網易重點發展方向之一，過去一年在中國市場未有取得遊戲版號，以致公司需將研發對象轉至海外，面向歐美、日韓，目前正積極和當地公司進行溝通，開拓海外用戶遊戲。

問及受累宏觀經濟放緩，公司的裁員問題，丁磊回應，有關費用並非裁減而是優化，包括縮減及加大投資。他稱，「網易將持續優化工作，這並不意味因為大環境不理想，而進行某一方面的行動。」

核心業務遊戲及相關增值服務淨收入按年升15%至181.4億元。有道淨收入9.6億元，按年跌26.1%；雲音樂淨收入21.9億元，按年升29.5%；創新及其他業務淨收入18.7億元， 按年升6.1%。

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