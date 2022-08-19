越秀地產半年少賺26% 有信心完成銷售目標

【明報專訊】國企越秀地產（0123）公布，上半年少賺25.8%至17.1億元（人民幣，下同），主要受人民幣匯率波動產生的淨匯兌損失及投資物業評估淨跌值所導致；核心淨利潤約21.3億元，按年升1.4%；派中期息0.275元，按年跌2.1%，但派息比率維持40%。期內毛利率跌至21.2%，按年跌5.6個百分點，核心淨利率亦按年跌1.9個百分點至6.8%。
集團董事長林昭遠表示，有信心完成今年的合約銷售額1235億元，認為雖然行業利潤率都在下滑，但集團毛利率仍能維持在目標20%水平以上。
管理層還指出，今年越秀的合約銷售目標為1235億元，上半年完成39.6%，但集團在逾2146億元的可售貨值下，只需58%的銷售率便能達成。
SOHO中國扭虧 平均出租率降至80%
至於已由房地產轉做「包租公」的SOHO中國（0410）中期轉賺1.91億元人民幣（下同），由虧轉盈，維持不派中期息。上半年收入為8.96億元，全為租金收入，按年增11%，租賃業務毛利率約83%，按年升1個百分點。受疫情影響，北京及上海辦公樓租賃市場受壓。
截至今年6月底投資物業平均出租率下降至約80%，當中北京核心項目望京SOHO的出租率由去年底的76%跌至71%，光華路SOHO II則由85%跌至81%，只有麗澤SOHO由80%升至82%。上海項目更全線出租率下跌。