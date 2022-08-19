經濟

碧桂園盈警 半年盈利最多瀉99% 急晤投資者派定心丸 總裁：下半年無境外債到期

【明報專訊】藍籌內房碧桂園（2007）昨早發盈警預告上半年只賺約2億至10億元（人民幣，下同），按年大跌93.3%至98.7%，遠遜預期，屬2007年上市以來最差。上半年核心利潤亦僅得45億至50億元，亦較預期約86億元為差。公司解釋指是受內房經營環境嚴峻及疫情持續影響，市場下行加上工程進度減緩，已售物業確認收入減少；及上半年部分低毛利項目結轉，導致結轉毛利率下降；加上計提減值增加；及預期淨匯兌損失所致。

明報記者 方楚茵

擬發中期票據 債價有望重上合理水平

集團強調，上述影響多為非現金性質，其經營狀况良好，具備充足可動用現金，現金流穩健；但碧桂園股價全日仍跌5.16%。公司亦急急召開投資者會議解畫，總裁莫斌提及在交易商協會和中債信用增進公司支持下，正推進發行中期票據，進一步穩定行業及公司信用狀况，相信其境內外債券價格會逐步回到合理水平。

投資者亦關心其債務情况，莫斌回應，公司在下半年境外已無到期美元債；境內有兩筆債達到可回售狀態，合計40億元。2023年1月份會有1筆折合約40億元人民幣的美元債到期，並無其他境外債；境內則在1月、4月及5月份有4筆、合共69億元的公司債到期或達到回售狀態。

內房數年前獲取的高地價項目，碰到市場疲弱致行業利潤受累。莫斌指出：「市場下行周期之久超預期」，從去年6月份到現在仍處於下行期。上半年結算的項目銷售毛利較低，特別是2018至2019年買地的部分項目更明顯，加上「整個行業還在不斷爆雷」，公司圍繞可動用現金進行管理目標，盤活優質資產。目前碧桂園更由全國佈局106個區域，縮至63個區域。

縮減佈局區域 靜候反轉機會

他指出，「到了有反轉機會的時候，再銷售優質資產，保證有較好的溢價，或者更小的折價」。但若「銷售市場持續疲弱的情况下，利潤仍然有一定的壓力」，新資產及新項目則支撐未來毛利修復。公司亦提到，當前預售資金監管環境仍是最嚴，然而相信各地會用足用好政策工具，加上有定向保交樓和企業現金安全情况下的安排，未來會愈來愈好。

相關字詞﹕中債信用增信公司 莫斌 內房 藍籌 碧桂園

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