經濟

受累原材料漲價 吉利純利挫35％遠遜預期

【明報專訊】受惠新能源汽車佔比大增，推高平均售價，吉利汽車（0175）上半年收入按年升近三成至581.84億元（人民幣，下同），不過，因原材料價格上升、推廣新品牌「極氪」及投入研發資金，期內純利急挫34.8％至15.52億元，遠遜於市場預期，不派中期股息。集團表示，7月份集團新能源車銷售佔比增至26%，期望下半年逐步提升至三成以上，至明年進一步提升至50%以上。

吉利昨日中午公布業績，績後股價受挫，全日跌3.1％，收報16.82元。集團表示，上半年銷售表現遜管理層預期，主要由於中國部分城市疫情防控及全球晶片短缺阻礙生產及銷售。期內在中國市場銷售跌9％至52.62萬輛。相反，隨着疫情的影響暫時消退，主要出口市場需求強勁復蘇，期內出口銷量按年大升64％至8.76萬輛。上半年汽車總銷量跌2.7％至61.38萬輛。今年首7個月銷量達73.6萬輛，僅完成全年銷售目標165萬輛的44％。

稱供應鏈壓力已改善

吉利汽車集團董事長安聰慧表示，近期供應鏈壓力已見改善，現時「極氪」訂單量已增至多於交付量，預計8月表現會更好，下季度月均交付有望過萬輛，維持全年交付7萬輛的目標，相關品牌毛利率有望提升。

展望未來， 吉利表示，市場競爭激烈、原材料及電池價格上漲和晶片短缺問題無減弱迹象，再加上極氪控股仍處於初期發展階段，經營成本較高，下半年純利持續受壓。不過，公司將加速新能源轉型，下半年實現單月新能源銷量佔比30%以上，明年進入新能源企業「第一梯隊」。

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