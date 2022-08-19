尚乘集團被指違規承銷新股受查

知情人士指出，尚乘集團會為新股集資需求不足的客戶，安排特定投資者入股以填補不足。公司成功上市後，會向集團購買相等金額的投資產品，待尚乘早前安排的投資者出售手上的股份後，才能贖回那些產品。若該投資者出售股份時獲利，利潤將與該公司分享；若出現虧損，該公司也需賠償投資者的損失。據上市規則，承銷商不能向關連客戶分配股份。證監會回覆本報查詢時表示不予置評。

尚乘集團子公司尚乘數科（AMTD Digital）（美：HKD）上月在美上市後股價離奇爆升，令不少華爾街投資者感錯愕。集團主席蔡志堅為瑞銀前高層，早年因為在瑞銀工作期間涉及兩宗利益衝突事件，遭證監會提出「釘牌」兩年的處分，蔡志堅因不服判決而提出上訴，案件目前尚未作出裁決。其中1宗涉及利益衝突事件，與瓴睿資本有關。