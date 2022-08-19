經濟

佐丹奴劉國權：不會出售持股

【明報專訊】佐丹奴（0709）早前獲大股東周大福控股提出全面收購要約，佐丹奴主席兼行政總裁劉國權（圖）及執董陳嘉緯均表明不會出售持股。劉國權昨日在中期業績記者會表示，無意接受要約是個人的財政管理考量，現時無套現的需要，因此沒有特別原因需要出售持股。陳嘉緯亦稱，不接受要約的原因與劉國權一致。

至於被問到要約價是否過低，劉國權強調，集團管理層是管理公司，「盡我哋責任，收得人工盡量將間公司做好佢」，股東們的投資政策不應太「上心」，否則一旦分心處理公司股價，無時間做好公司管理及生意。另一執董羅學文表示，工作上一直與大股東保持溝通，要約函件已提到，完成要約後集團業務不會作出大改動，如裁員或變賣資產，未來將一起檢視公司營運，對要約人合作持開放態度。

集團上半年純利為9700萬元，按年升61.7%，期內港澳關閉10間虧損的門市，銷售額按年下跌25.4%至1.32億元。陳嘉緯指出，下半年要視乎業主取態，再決定是否在港繼續關店，因現時香港租金仍屬於不合理水平，減租將成為未來在港發展的關鍵。他認為，香港租金只是由「好貴好貴好貴」跌至「好貴」的水平，租金仍冠絕全球，上半年租金減幅普遍為雙位數，希望業主可繼續寬減租金，在港的市場策略亦會較保守，不會大規模開店。

半年多賺62% 港澳再關10店

他又稱，供應鏈危機與成本未必有直接關係，但影響物流情况，集團中東及東南亞地區今年初至今的生意反彈強勁，大部分貨品已調到相關地區支持銷售。

相關字詞﹕佐丹奴 羅學文 陳嘉緯 周大福控股 全面收購 劉國權

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