經絡按揭：建議新客選定按

星展指明年拆息仍難回落

倘若1個月港元拆息在未來1年內跌穿1.45厘，以現在H按定價H+1.3厘計算，當月定息便會高於H按實際利率。不過，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為發生機率不大，因為港元拆息較大程度與銀行體系結餘額相關，該行預期美國聯儲局仍要加息至今年底，即使明年維持美息不變，利率仍會高於上個加息周期，繼續降低本港銀行體系總結餘。該行預期1個月拆息在今年底會升至2.5厘，明年將再上試3厘。

匯豐、中銀香港（2388）等多家銀行在2018年1月起，亦曾推出類似定息按揭，定息期設有1年和2年期，期內利率低於當時H按實際按息，一度取代H按成為最受歡迎按揭計劃，佔當時新做按揭份額達一半，不過隨着港元拆息持續上升，銀行已在當年4月結束定按計劃。當年多家銀行將P按利率，設定於較H按封頂利率低0.1厘，亦曾令P按市佔在2018年底曾經升至近六成。