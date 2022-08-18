華泰証券：內房首重保交樓穩樓價

張繼強指出，上月召開的中央政治局會議首次提到「保交樓、穩民生」，可見政府高度重視內房是次調整所帶來的經濟及社會問題。他認為，過去幾年房地產確實處於風口尖上，「2015、2016年的時候，很多房地產企業走的是快周轉、高槓桿模式，後來就形成了對這模式的依賴。但這種高槓桿、快周轉模式，其中很重要的一點就是預售制度。後來市場發生了變化，例如央行制定了三條紅線、銀保監會要求信貸集中管理，然後加強預收資金監管，這基本上顛覆了快周轉的模式，顛覆完之後，企業如恒大（3333）出了問題，就形成了某些項目的問題」。

樓價不大跌 才可分門別類解決問題

張繼強透露，據該行調研所知，目前部分內地業主暫停按揭供款，包括3種情况，「第一，民眾或者說這些業主，他們的要求其實大多數是為了保交樓，大家知道中國的法律，應該說對業主的保護，沒有對銀行體系的保護那麼強。因為你真正打官司，只要你這個房價沒有大跌的話，如果你去惡意斷供，面臨的法律風險是很大的，可能失去了所有權，還要承擔訴訟費等，承擔授信名單、失信人名單等問題。但為什麼大家去做這個事情呢？其實很大程度上還是為了倒逼保交樓」。

「第二種情况，就是因為房價確實跌得多了，這個變成了他覺得已經實在是沒法支付，但這情况其實目前不多，只是很小一部分。第三種情况，就是我對物業不滿意，或者我覺得我這個貸款貸到高點了，覺得自己虧了。」

張繼強認為內房保交樓的難度確實存在，可分為幾種情况，「第一種是比如說樓盤本身各方面都不錯，但可能公司等資金被凍結了，這種情况通過地方政府是可慢慢以某種方式盤活的」。

「第二種情况是例如樓盤旁的項目房價跌了，業主覺得這個樓盤不划算了。當然還有其他很多種情况，最怕的一種就是項目資金確實被轉移走了，那就變成真正的問題樓盤，就比較複雜了。」

綜合上述不同情况，張繼強認為關鍵是樓價不要大跌，在此前提下，政府便可把內房不同的問題分門別類解決，「比如河南搞的『一樓一策一專班』，應該說大部分還是有希望能解決的，但過程中盡量把需求改善過來，例如央行5年期貸款市場報價利率（LPR）大概率還是應該繼續降，以及撤銷限購限貸政策」。

「第二，在保交樓的層面也分門別類做，該併購的併購，該重組的重組，該自救的自救，但這難度確實較大，就我們調研所知，為什麼很多項目表面上接手後可賺錢，但很多央企國企也不願介入呢？這個水太深了（編按：指事件或人物的背景很複雜，難以掌握實况，參與可能會危及自身），與其做這種項目，為什麼不去搞一塊乾淨的地皮自己開發呢？所以這問題就是以激勵機制去解決。」

穩住置業需求 須改善就業

「第三，保交樓說白了你還得外部資金的介入，或許是政府的信用，包括銀行的資金，但銀行為什麼不願意做這種事情呢？也是貸款的終身追責，導致從個體的行為上來講，所有人理性的選擇都是規避風險，大家不願意冒這個風險，所以這些問題如果能解決的話，我覺得情况能好很多。」

張繼強總結說，解決保交樓及其他內房問題的前提，是樓價一定要穩得住，這當然與需求有關，故此與內地民眾就業情况也間接有一定關係，過程中若能給內房某程度的分成，亦可能促進整個行業更快的修復；至於資金或政府信用如何注入，涉及很多技術問題，有待進一步採討。

明報記者 葉創成

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