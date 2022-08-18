鄧成波家族蝕讓 嘉民3.8億購葵涌工廈

今次入市買家以KIN HONG INVESTMENTS NO.1 LIMITED、KIN HONG INVESTMENTS NO.2 LIMITED及KIN HONG INVESTMENTS NO.3 LIMITED登記，其董事包括李偉豪（LEE WAI HO STEPHEN）等人，為外資基金嘉民集團的相關人士。

創紀之城3期全層1.13億放售

另外，有業主趁市建局觀塘重建項目第4及第5期商業項目截收意向書前，放售區內甲級商廈物業。中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事馮潔玲表示，放售的物業為創紀之城3期10樓全層，面積8140方呎，意向呎價約1.4萬元，涉約1.13億元。物業將以現狀、部分交吉及部分連租約形式出售。

資料顯示，業主去年底以8800萬元購入，現放售價較不足一年前購入價高2500萬元或28%。馮續稱，創紀之城3期鮮有全層放售，目前有一個中層全層放售，面積約8140方呎，意向呎價約1.5萬元，涉及總額約1.22億元；相比之下，今次放售的物業叫價更為相宜。

裕泰興家族放售廟街地盤

此外，戴德梁行香港資本市場高級助理董事鄺為臻表示，獲委任出售佐敦廟街179、181及183號住宅地盤，地盤面積約1931方呎，市值約1.6億元，以最高可建樓面17,379方呎計，每方呎樓面地價約9207元。資料顯示，上述物業由裕泰興家族持有，屋宇署在去年11月批建一幢17層高的商住物業。