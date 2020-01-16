NOVO 1B首輪180伙3小時沽清 項目不足3周累沽近千伙 加推400伙周日賣383伙

明報記者 林尚民、容婌維

項目昨晚亦公布周日（21日）次輪銷售383伙，開放式242方呎最低入場費折實341.87萬元。

新地自上月30日NOVO LAND 1A期首輪銷售後，該期全數824個單位，只餘下不足10伙待售，而1B期則於昨日接力開售188伙，包括180伙以價單形式及8伙以招標形式發售，項目於昨午約3時多開始揀樓。市場消息稱，至傍晚6時多，即約3小時，項目以價單發售的180伙已全數沽清，若連同1A期推售的單位，整個NOVO LAND項目自上月底1A期首輪銷售後，至今不足3周，合共已售出近千個單位。

INNOVALE特色戶實呎逼2.1萬

至於早前與NOVO LAND對撼的ONE INNOVALE-Archway，雖然發展商未有即時推出餘下期數，不過項目昨以招標形式售出1伙特色戶，單位為B座22樓1室，實用面積575方呎，2房間隔，另連65方呎平台及527方呎天台，成交價1196萬元，實呎20,800元，創項目呎價新高。

利奧坊．壹隅加推66伙

此外，同系大角嘴利奧坊．壹隅昨加推5號價單涉66伙，折實均呎約21,984元，較上一張價單4號折實均呎24,757元低逾11%，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目新推66伙全為1房戶，實用面積264至268方呎，定價579.1萬至672.5萬元，扣除最高6%折扣，折實價544.35萬至632.15萬元，折實實呎20,312至23,945元。

不過值得留意的是，昨加推的實用268方呎2座21樓G室1房戶，定價638.2萬元，較對下一層、面積間隔相同的2座20樓G室，於價單3號的定價648萬元低約1.5%。發展商同日上載銷售安排，周日（21日）將發售20個實用面積264至268方呎1房戶，折實544.35萬至678.02萬元，折實實呎20,312至25,394元。

MIAMI QUAY訂價參考貝沙灣

另外，會德豐等合作發展的啟德跑道區PARK PENINSULA頭炮MIAMI QUAY I，預計最快本月登場。會德豐地產常務董事黃光耀表示，發展商積極準備樓書、示範單位等，並已進入最後階段，最快一至兩周內上載樓書及開放示範單位，項目定價會參考北角海旋、薄扶林貝沙灣等臨海屋苑。

宏安（1243）大角嘴Larchwood亦於短期內推出，宏安地產執行董事程德韻稱，項目用料配套將延續the met.系列及進一步提升，單位採用型格開放式廚房設計，兼配備法國品牌De Dietrich電器。