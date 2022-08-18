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經濟
2022年8月18日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
騰訊半年純利挫56% 季度收入首跌 預計數季恢復增長 勢再裁員
內地經濟低迷 金融投資估值大跌
騰訊再澄清不沽貨 美團漲3%領升恒指
李嘉誠家族重組長和股權 涉56億市值
高盛料港銀最遲下月加P 幅度0.25厘
再傳限電 電力股急升
港交所中期少賺27% LME鎳市爆爭議 商品業務收入跌
歐冠昇：料更多公司來港主要上市
華置中期轉賺8.7億 不派息
金融壹賬通半年虧損收窄至5.6億人幣
Carousell料今年交易量雙位數增長
潤啤半年純利跌11%
英國通脹10.1%超預期 40年再現雙位升幅 英鎊高見1.2143
油組秘書長：小心油價現挾倉活動
SEA次季多蝕一倍 銷售增速5年最慢
張兆聰：騰訊業績預期內 太地料有好消息
技術取勝：信義玻璃有望延續反彈
ESPRIT回歸 銅鑼灣開期間限定店
國泰推全新會員計劃 逾800合作伙伴
劉思明：內地電力緊張利煤股 吼鄭煤機
周顯：賣殼好過靠微信女
湯文亮：中國有脫鈎準備 反不會脫鈎
NOVO 1B首輪180伙3小時沽清 項目不足3周累沽近千伙 加推400伙周日賣383伙
百利保范統籲減辣 額印轉售期縮至1年
凱旋門本月開齋 2房價5年新低
荃灣本月暫130宗租賃 未及上月
鄧成波家族蝕讓 嘉民3.8億購葵涌工廈
仲量聯行：10年後亞太區凍倉投資390億
華泰証券：內房首重保交樓穩樓價
國盛証券籲維穩 嚴防斷供潮蔓延
技術取勝：信義玻璃有望延續反彈
【明報專訊】龍源電力或上試14.4元（圖）
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