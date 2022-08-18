油組秘書長：小心油價現挾倉活動

Al-Ghais表示，本月原油價格已累跌16%，認為市場對經濟前景過分擔憂；由於市場對石油需求保持彈性，以及減少閒置產能，他預料今年全球石油市場面臨供應緊張的高風險。他指出，油組等生產商正耗盡他們擁有的額外原油供應推出市場，形容目前的情況「如履薄冰」，因備用產能正在減少，供應緊張的可能仍然存在。

儘管有迹象顯示中國經濟放緩，加上美國民眾在假期時旅遊駕駛旺季不似預期，國際油價回落至每桶90美元附近水平，不過本身為科威特官員的Al-Ghais仍相信，只要中國放寬防疫措施，油價便能恢復過來，他有信心今年國際石油需求將每日增加近300萬桶。他解釋，中國仍是石油需求增長的源頭，又指目前未看到中國在嚴格的清零措施下會完全放寬防疫，但只要中國經濟復蘇及全速運行，對石油需求將產生有利影響。

此外，隨着歐盟對俄羅斯原油和石油產品進口制裁於12月生效，預計對全球市場產生壓力。Al-Ghais稱俄羅斯對全球石油市場的穩定發揮關鍵作用。

（綜合報道）

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