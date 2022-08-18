華置中期轉賺8.7億 不派息

華置上半年收入按年增62.7%至11.81億元。當中撇除聯營公司之外，租金收入按年跌2.6%至1.571億元；上市及非上市股本投資之股息收入按年增4.9倍至9.54億元；債券及結構性產品之利息收入按年減93.4%至1330萬元等。上半年華置錄得流動負債淨值3.94億元，但相信集團將具備足夠財務資源以償還其到期負債。

佔觀塘凱匯一成權益 獲分9.5億

至於內房的市場波動繼續影響華置，集團提到，債券及結構性產品之利息收入分別為1290萬元及40萬元，債券利息收入大幅減少主要由於期內持有非常少量的債券組合，以及若干內房債券發行人面對流動資金問題而違約，拖欠支付利息所致 。

上半年華置旗下投資物業出租率大多錄跌幅，與去年底相比，當中夏慤大廈平均出租率跌3.47個百分點至71.37%；銅鑼灣地帶商舖平均出租率跌2.37個百分點至94.6%；奧海城三期及中港薈的平均出租率分別跌至94.04%及53.47%，分別跌0.7及6.8個百分點；鴻圖道1號平均出租率跌1.51個百分點至92.45%。

內地投資物業中，北京希爾頓酒店因新冠疫情主樓5至14樓層翻新工程暫時停工。因翻新工程及疫情，上半年平均入住率約21.33%，去年底出租率36.53%。東方國際大廈上半年平均出租率約63.18%，去年底出租率95.95%。