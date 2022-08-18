歐冠昇：料更多公司來港主要上市

【明報專訊】今年上半年新股市場相對淡靜，港交所（0388）行政總裁歐冠昇昨日在網上業績發布會上表示，以他所見，到7月份有逾百家公司排隊申請在港上市，單是7月份更有16家公司落實上市，因此面對短期市場出現波動，他仍然對中長期發展感到樂觀。他又稱，自從完成諮詢並改良上市機制後，已為更多在海外上市並有意過來大中華市場上市的公司提供機制，料來港作主要上市的個案會陸續有來。
對於最近有多家中國國企擬撤銷在美國上市的預託證券，歐冠昇認為，香港市場有助中國與世界市場聯繫，供在任何地方上市的公司作為另一選擇，料將來續有公司到港上市，甚至作主要上市。他相信，當更多公司選擇來港上市，更反映對香港市場的活力、監管環境及流動性有信心。上市主管陳翊庭稱，港交所已為有意來作主要上市的公司定立友善機制，只需符合合規要求便能落實計劃。她料來香港作主要上市的個案陸續有來，惟難言下半年落實的個案數目。
新措施助招徠更多新興行業公司
歐冠昇指出，港交所為特別的科技企業發展的上市機制正待最後完成階段，種種措施，容許那些需要資金支持發展，但未取得收入及盈利如人工智能、航太行業、新物料等新興行業的科技公司上市。他冀這些措施，有助招徠更多新興行業公司來香港市場融資。