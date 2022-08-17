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紐約梅隆James Lydotes：高通脹下基建板塊具防守性

【明報專訊】環球多個經濟體在高通脹環境下步入衰退，大眾難以於股市債市獲利。紐約梅隆環球基建股票收入基金經理James Lydotes在接受本報專訪時表示，未來經濟將面對許多憂患，首先各國經歷疫情後，正面對龐大的復工壓力。其次，今年初俄烏衝突出現，能源危機引伸高通脹的情况，預期在今年底前都不會消退，作為投資者宜選具較高防守性，以及能隨通脹率重估的板塊。

James Lydotes預期，高通脹將會在今年下半年持續，亦會是投資市場一個長期焦點。事實上，高通脹主要由幾個部分組成，當中包括俄羅斯及烏克蘭衝突引起的供應鏈問題、能源價格高企，以及薪金持續上漲等。目前，市場正趕緊從新冠疫情後復蘇，故正面對龐大的復工壓力，不少國家工廠及生產已經復工，雖然工資上漲有利招聘員工，但持續推高通脹，衍生更多問題。因此，工業及生產行業將會迎來逆風。

在美國亦看到通脹帶來的影響，包括較高的房地產借貸利率，James Lydotes續稱，對美國人來說，房地產是他們持有的最大資產。12個月前，房地產借貸利率只是3厘，目前已上升至5.5厘，接近一年前的一倍，而且當地不少人通常借貸八成，借貸利率連同能源價格上升，大大增加美國經濟壓力，料今明年經濟增長都會持續放緩。

對投資市場而言，通脹對不同板塊帶來正負面影響，他舉例，部分行業承受高能源及高原材料價格，企圖將成本轉嫁給消費者，但由於價格上漲，影響消費者購買力，最終這些企業盈利受挫。不過，高通脹卻對實質資產有正面影響，因為這些行業的資產價格隨高通脹環境而重新定價，這些資產普遍有長線合約，可以抵禦高通脹帶來的負面影響。這些行業包括基礎建設、電訊及相關設備、房地產。他表示：「作為投資者，即使在下行周期，只要正確選股相信會獲得理想回報。」

效能勝太陽能風電 核電投資可跑出

James Lydotes尤其對基礎建設行業前景持看法正面，因為通脹對行業有利，例如目前消費者對用水、電訊要求不會因經濟下行而減少，因此這些行業具有良好防守性，現時是入市最佳時機。

相關行業有許多長線投資主題，早於疫情期間，全球多國已達成減碳排放的目標，再加上現時能源價格高企，進一步加速再生能源及相關設備的建設與需求。因此再生能源的基建亦是他管理的基金之中，一個重要投資主題。

自今年2月，俄羅斯突然入侵烏克蘭，令市場波動性大增，不過衝突所衍生的能源價格上漲，大力推動了歐洲國家研發再生能源，以減少依賴俄羅斯能源。他舉例，8月份歐洲一家再生能源企業報告指出，期內盈利高於去年同期20%，相信企業盈利上升會持續吸引投資者青睞。

再生能源行業涉及多個範疇，James Lydotes稱，光伏太陽能及風力發電會是長線投資主題，但兩者在效能上又各有不足，如太陽不夠熾熱、風力不夠強勁都難以發電，而且如何儲電等問題仍未解決。他留意到，核電可能是未來市場一個重點項目，雖然2011年，日本福島第一核電廠事令歐洲多國畏懼，但其發電穩定性及效能，高於太陽能及風電。未來只有處理好安全問題，從過去錯誤中學習，相信核電發展及投資都可跑出。

此外，人口老化亦是另一個投資亮點，二戰後世界各地先後出現嬰兒潮，時至今日，出現嚴重的人口老化，除了對醫療設備需求大增，當中又可留意另類住宅項目，如專業護理機構、護士養老院、老人之家，這些類別在私人投資市場反應熾熱，不少資金追捧醫療相關住宅、房託基金（REIT），藉以抓住增長機會。他預期，以上趨勢會維持20年或以上。

5G助工業生產 成高利潤行業

第三個投資亮點是5G及電訊行業，過去十年，電訊行業發展走勢不算理想，不少企業每年注入大量資金來升級網絡設備，消費者卻不願投放大量資金以使用最佳服務。幸運的是過去兩年半，疫情令到人們不能外出及必須留在家工作，他們對網絡速度要求及穩定度提升，比昔日更願意付出更多資金以升級。在投資層面上，會選擇具有高速網絡設備，而且願意持續投入研發的企業。

5G發展早於疫情前被市場炒作，James Lydotes表示，目前5G網絡使用已不局限於普羅大眾用來瀏覽網站，更多是協助工業生產，付費對象更傾向為企業。他相信，5G未來會是高收費、高利潤行業。目前未知行業有多大的發展空間，但如留意年內通訊行業走勢會明白5G的潛力。

明報記者

[黃清瑤 基金特區]

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