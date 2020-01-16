9發展商打造PARK PENINSULA

MIAMI QUAY 1期料今季推

至於為PARK PENINSULA打響頭炮的住宅項目，為會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國集團合作發展，位於跑道區承豐道23號的MIAMI QUAY，第1期將提供648伙，最快今季推售，預計關鍵日期為2023年8月，樓花期約1年。

值得留意，整個PARK PENINSULA設有約484萬方呎的綠化及休憩地帶，涵蓋都會公園、啟德空中花園、郵輪碼頭公園、啟德跑道公園及體育園等，總面積較維多利亞公園大2.3倍。

綠化休憩地帶 城市綠洲

另據特區政府公布，跑道區擬建多元環保連接系統，設自動行人輸送帶的高架行人步道、跨海行人及單車橋，並提供一系列環保巴士及專線小巴等，跑道公園碼頭將會成為水上的士上落點，連接中環、西九、尖東、紅磡及啟德。

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