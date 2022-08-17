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經濟
2022年8月17日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
騰訊傳大手減持 美團急插近一成 「騰訊概念股」一併受累 恒指再失兩萬關
季績勝預期 騰訊音樂飈8%
基金公會籲金融峰會前撤入境隔離
中電信上半年多賺3.1% 首派中期息0.12元人幣
國泰客運載率73% 疫後新高
基金經理涉虛假交易 藉母戶口獲利
中央擬全面擔保助內房發債 內房股價普遍向上 龍湖旭輝飈逾12%
萬洲：控成本見效 上半年盈利增三成
香港小輪開設醫美中心 斥資4000萬 料最快3年回本
港華智慧能源中期多賺34%
證監上季盈轉虧 收入按年減35%
環一：集中拓保險生意 全新定位面向客戶
亞洲集裝箱業務收入增 海豐中期盈利飈1.4倍
周企擬售澳洲能源公司 初步估值234億
沃爾瑪伙派拉蒙撼亞馬遜 受惠中高收入顧客增 上季多賺兩成勝預期
激進投資者再入股迪士尼
巴郡押注美國復蘇 續吸科技能源金融股
張兆聰：騰訊傳售美團 快手受累可博反彈
技術取勝：嘉里物流或上試17元
劉思明：內房博反彈 小心錯過出貨時機
周顯：香港富豪心都涼晒
湯文亮：賣樓最忌售後租回
盧楚仁：和平現曙光 商品或進熊巿
比墅洋房1820萬沽 同類3年新低 業主移民 料實蝕238萬離場
BORRETT首宗租賃 月租23萬 實呎78元
啟德跑道區MIAMI QUAY料快上樓書
上半年私宅動工3934伙 8年同期最少
港專斥4520萬 購荃灣商廈3伙
新地大埔超級城 料暑假丁財兩旺
THE HENLEY弧形大窗賞廣角海景
會所注入藝術元素
9發展商打造PARK PENINSULA
紐約梅隆James Lydotes：高通脹下基建板塊具防守性
周顯：香港富豪心都涼晒
【明報專訊】其實以下故事發生過無數次，不過我只聽說過其中一次，但大家可以設想這是多發事件。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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騰訊傳大手減持 美團急插近一成 「騰訊概念股」一併受累 恒指再失兩萬關
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