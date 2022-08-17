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巴郡押注美國復蘇 續吸科技能源金融股

【明報專訊】「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）向美國證交會（SEC）提交的申報文件顯示，其第二季低吸科技巨企蘋果（美：AAPL）及亞馬遜（美：AMZN），並繼續增持能源股西方石油（美：OXY）及雪佛龍（美：CVX），另購入更多汽車貸款公司Ally Financial（美：ALLY）及串流媒體平台派拉蒙全球（Paramount Global）（美：PARA）等股票，反映在加息環境下，巴菲特仍押注美國經濟復蘇。

增持蘋果至5.6% 市值1.17萬億

巴郡次季增持390萬股蘋果，總持股增至8.95億股，相當於蘋果流通股份的5.6%，持股價值由6月底的1220億美元左右，增至目前超過1500億美元（約1.17萬億港元），繼續是巴郡最重倉的股票，相當於巴郡投資組合總值四成。巴郡次季亦增持逾1000萬股亞馬遜，持股量較首季高出19倍。由於押注微軟（美：MSFT）將收購動視暴雪（美：ATVI），巴郡次季繼續增持動視，目前是其十大重倉股票之一。

此外，巴郡上季亦購入2200萬股西方石油及230萬股雪佛龍，對兩隻石油股的持股總值超過320億美元。巴郡另一主要投資是金融股，上季在Ally的持股增加兩倍以上，總持股達3000萬股，市值10億美元，相當於9.7%股份，令巴郡成為其最大股東之一。

另外，巴郡上季沽清電訊商Verizon（美：VZ）及藥物特許權公司Royalty Pharma（美：RPRX），並減持通用汽車（美：GM）。巴郡在次季淨購入價值約62億美元（約483.6億港元）的股票，較首季的510億美元（約3978億港元）大幅減少，但維持買入趨勢。

索羅斯前軍師沽清亞馬遜

有別於巴菲特增持科技巨企，索羅斯前軍師德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）的家族辦公室看淡科技股，次季沽清亞馬遜，並減持微軟。《金融時報》引述消息人士稱，對冲基金Elliott Management早前拋售大部分所持的科技投資企業軟銀集團（日：9984）的股票，對其創辦人孫正義扭虧為盈的能力失去信心。對大市悲觀的電影《沽注一擲》（The Big Short）主角原型Michael Burry則於次季幾乎沽清所有股票，僅持有監獄服務及設施供應商Geo Group（美：GEO）。

（綜合報道）

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相關字詞﹕西方石油 雪佛龍 亞馬遜 蘋果公司 巴菲特（Warren Buffett） 股神 巴郡

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