周企擬售澳洲能源公司 初步估值234億

據稱周企已開始接觸部分潛在買家作評估，最快在未來數周開始啟動出售程序。

傳已接觸部分潛在買家

最快數周啟動出售程序

周企、高盛及Alinta Energy昨日均暫未有回覆彭博查詢。報道指出，由於周企目前仍在評估交易，因此詳情仍可能有變化。

Alinta Energy擁有多個發電及供氣項目，包括Wagrup電站，Pinjarra電站，Newman電站和Port Hedland電站，以及西澳的Goldfields天然氣管道，目前向澳洲及新西蘭逾百萬個家庭供應電力及燃氣，並在當地僱用約800名員工，據公司網頁資料顯示，現時擁有發電裝機容量達3000兆瓦。

翻查資料，周大福企業在2017年以40億美元向私募基金TPG Capital收購Alinta Energy。

傳APA Group為潛在買家

另據澳洲傳媒報道，目前在澳洲證交所（ASX）上市的天然氣管道營運商APA Group可能是Alinta Energy的潛在買家之一，報道提到，APA Group此前收購另一家輸配電業企業AusNet失敗，因此可能對Alinta的部分西澳資產感興趣。