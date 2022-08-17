證監上季盈轉虧 收入按年減35%

【明報專訊】證監會發表季度報告，4月至6月期間，受港股市場日均成交額按季減15%至1270億元影響，收入按季減18%至3.99億元，較去年同期減少35%；開支按季減4%至4.94億元，較去年同期則增加6%；季度按年由盈轉虧，淨虧損9481萬元，按季虧損擴大兩倍。證監會報告指出，截至6月底，員工人數為923名，與一年前維持相同數目。
新上市申請挫43%
證監會上季審閱合共69宗新上市申請，按年減少42.5%；收購及股份回購交易為79宗，按年減少28.2%。證監收到1517宗牌照申請，按年減少2.9%，接季增17%；持牌機構及人士和註冊機構的總數逾4.8萬，按年增2.1%，按季增0.3%，其中持牌機構為3261家。監督方面，季內證監對持牌機構進行了60次現場視察，按年減15.5%，按季亦減6.3%。季內，該會已展開的調查為24宗，按季跌近43%；已完成的調查按季增10%至44宗。
此外，截至6月底，在港註冊成立基金的管理資產較上季跌5%至1697億美元，而季內錄得的淨資金流入約5億美元，同期獲發牌的資產管理公司數目增加1.8%至2039家。基金互認安排方面，季內內地基金錄得4471萬元人民幣的淨贖回額，按季跌17.8%；香港基金則錄9.15億元人民幣，按季大幅跌逾55%。