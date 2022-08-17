香港小輪開設醫美中心 斥資4000萬 料最快3年回本

人均消費料3000至6000元

李嘉豪表示，目前疫情已接近尾聲，若沒有新變種病毒再現，是拓展業務的好時機，在醫美業務屬早階段投資，考量到日後通關和旅客因素，屆時AMOUR品牌已成熟發展。李嘉豪又稱，投資4000萬元不是非常重大投資，現時集團持有60億元資產，逾10億元現金，現金充裕優勢有利集團拓展多元化業務。

AMOUR總經理梁佩璋表示，美容院主打高端客戶，目標客人年齡約35歲以上，預期人均消費約3000至6000元，中心合共設有22間房，當中有4間VIP醫學美容房，2間醫生房、6間男士美容房。

擬港島新界開店

李嘉豪表示，公司目前醫學美容團隊約有30人，也陸續招募更多員工，期望今年能擴充至60至80人。

現時香港小輪尚保留危險品渡輪、洋紫荊維港遊、船廠等舊有渡輪業務。其淡出原有超市及旅行社生意，反而長期保留原船廠改建而成的大角嘴港灣豪庭商場收租，兼涉足地產發展業務。近年亦着手將剩餘資金，用於建立投資股債組合。