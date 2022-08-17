萬洲：控成本見效 上半年盈利增三成

集團期內收入133.98億美元，按年微增0.5%，集團兩大主要業務當中，肉製品及豬肉貢獻收入分別增長9.4%及下跌9.6%，影響大致互相抵消。主席萬隆估計，下半年市場仍存在通脹壓力，內地豬肉價格仍然高企，因此下半年會繼續控制成本，希望有助集團達至今年銷量及產量目標。

萬洲行政總裁郭麗軍表示，受俄羅斯入侵烏克蘭戰事影響，推高能源、糧食及勞工價格，令歐洲業務首季度虧損；惟集團次季度重組產品結構，降低人手成本、改善生產效率，並調高產品價格，轉移成本影響，業務成功轉虧為盈，下半年將繼續採取相應措施以控制成本。

下半年聚焦拓養豬業 或增歐洲投資

萬隆表示，集團未來也會加速發展內地業務規模，並聚焦發展養豬業，目標在2025年內地農場提供30億至50億頭活豬。美國方面，農場發展成熟，不會再擴張。歐洲方面，集團計劃擴大業務，包括上中下游產業，並預計在歐洲東部發展其農場業務。他又稱，為了擴大新鮮肉及包裝肉類等業務，集團一直積極在歐洲尋找合適的收購及合併目標對象，加上現時集團未有任何債務壓力，未來或會加大在歐洲的投資力度。