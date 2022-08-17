經濟

中央擬全面擔保助內房發債 內房股價普遍向上 龍湖旭輝飈逾12%

【明報專訊】內地連日出現內房股利好消息，路透昨日引述消息報道，內地金融監管部門出新招緩解內房流動性壓力，由國有債券信用增進機構「中債信用增進公司」，為民企內房發債作「全額、無條件、不可撤銷」擔保，當中龍湖（0960）及旭輝（0884）將會受惠，帶動兩者股價昨日大升逾12%，其他內房股價亦普遍向上。不過瑞銀報告認為，消息只對內房產生邊際性正面影響，關鍵仍是房地產銷售表現。

明報記者 蕭嘉聰

REDD周一報道，中央已列出5至6間內房作為「示範企業」，包括龍湖、旭輝及碧桂園（2007）等，提供全面的貸款擔保。路透昨日引述4名消息人士稱，由於內地政府憂慮部分內房的財務狀况雖然穩健，但仍受到行業委靡不振所影響，因此要求中債公司作擔保，預計措施將可提振經濟需求，同時加快基建設施項目建設。兩名消息人士透露，首筆擔保為龍湖發行規模不超過15億元人民幣的3年及5年期中期票據。

投行摩根大通分析師Karl Chan昨日在報告指出，如REDD的消息屬實，將可短期內穩定投資者的情緒，但再融資能力仍是關鍵問題之一。他於電話會議指出，內房的銷售大跌四成至五成，而且離岸流動性枯竭，償還離岸債券仍然是內房的一項挑戰，建議謹慎投資。

瑞銀：內房現金流改善 還看銷售表現

瑞銀指出，雖然龍湖擬發行的15億元人民幣在岸債券，規模大於今年5月發行的5億元人民幣債券，不過新措施只是短線利好內房股。該行認為，作為內房最大的現金流收入，關鍵仍是房地產銷售，料大部分內房企業今年上半年將錄得負經營現金流，部分企業將於7月恢復正現金流。

招銀：料本月LPR下調 助銷售恢復

招銀報告指出，7月國家統計局公布房地產的數據回落合乎預期，首7個月房地產投資按年下跌6%，更是疫情初期爆發以來最差的數據。該行表示，7月、8月除了季節因素，買家情緒仍受多方面影響，包括交付風險，「爛尾樓」相關政策並未有如市場預期的強勁和快捷，加上更多內房債務逾期和流動性緊張，令買家更擔憂房屋質量，而部分優質房企的負面消息亦進一步打擊購房信心，8月首兩周數據顯示新房銷售仍然乏力。

不過，該行預計內地本月貸款市場報價利率（LPR）下調機會較大，額外注入的流動性或可支持8月銷售略微恢復，相信表現將略好過7月。

相關字詞﹕中債信用增進公司 內房債務 爛尾樓 碧桂園 內房股

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