基金經理涉虛假交易 藉母戶口獲利

【明報專訊】證監會公布，對創富行資產管理負責人員姚偉程展開研訊程序，指他涉嫌從事虛假交易的市場失當行為，當中牽涉兩家創業板上市公司的股份，包括眾彩（現稱國藥科技）（8156）及雲博（現稱量子思維）（8050）。證監會表示，姚利用他管理的對冲基金及其母親姚楊玉燕的經紀帳戶執行多宗配對交易，造成相關上市股份交投活躍的虛假或誤導表象等，過程中姚母帳戶獲利合共逾561萬元（見表），而由姚管理的對冲基金則虧損約535萬元。
管理基金虧損535萬
證監會指姚偉程在2014年8至9月期間，負責管理對冲基金Tarascon Asia Absolute Fund，並為其作投資決定，同時亦是創富行董事、投資總監及大股東，持該公司80%股份。姚為唯一獲創富行授權為基金落盤買賣證券人員，同時獲其母授權操作她名下證券帳戶。證監提到，實際操作上，案中兩個帳戶經常相互交易，分別從對方帳戶中買入或賣出股份。姚亦會以某個價格購買及售賣股份，而該等價格及數目與他已售賣或購買的股份大致相同。
此外，證監會指姚經常為其母帳戶以高於按盤價的最低價格售賣股份，以及低於按盤價的最高價格買入，然後當預期為姚母帳戶售賣或購買股份時，姚便在其基金帳戶反向操作，以優先於姚母所提出的要約，令該些要約與市場上的其他要約配對，最終達到推高或降低按盤價之效。因此，證監會指姚意圖或罔顧以上要約具有的效果，包括造成交投活躍、行情或買賣價格的虛假或誤導表象，以及設定非真實的買賣價格。