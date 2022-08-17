經濟

國泰客運載率73% 疫後新高

【明報專訊】國泰（0293）受惠放寬入境檢疫，上月客運運載率達73.3%（見圖），按年升44.7個百分點，按月升6.3個百分點，為爆疫以來高位，意味現時每架機客座人數增加。客運力亦按月增24%，但仍然只及疫情前營運約12.4%，較6月的11%續改善，但距離年底恢復至疫情前25%的目標，仍有一段距離。國泰昨日收報8.76元，全日升2.7%。

英航線需求強多爆滿

7月載客人次21.9萬， 按年升3.1倍，但較2019年疫情前跌93.3%；日均載客逾7000人次。收入乘客千米數按年升3.5倍，但較疫情前跌89.4%。首7月載客人次按年升1.6倍，但客運力跌6.3%，收入乘客千米數升1.9倍。

月內留學生返港需求強勁帶動客量。顧客及商務總裁林紹波表示，英國航線的機位需求續強，惟航班大多客滿，部分學生選擇歐洲其他航點轉機返港。林又表示，由內地前住澳洲及美國的航班需求尤其殷切，國泰月內增加運力，為轉機客提供更多接駁航班選擇。

林稱，抵港檢疫新安排不但方便訪港客，亦刺激港人外遊。留學生於8、9月陸續返英美校園，亦有利客運業務。國泰公告重申現行機組人員檢疫限制仍窒礙提升航班運力。

貨運方面，7月運載10.1萬公噸，按年跌17.2%，貨物收入噸千米數按年跌27.5%。貨運力按年跌16.4%，按月跌7%，月內貨運運力為疫情前的51%，較年底恢復至疫情前65%目標有差距。林續稱，由於深港跨境貨車服務不穩定，將按情況作相應調整，對冬季貨運旺季依然審慎樂觀，但業務可能受全球經濟環境影響。

相關字詞﹕留學生 客運力 客運載率 國泰

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