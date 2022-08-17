經濟

中電信上半年多賺3.1% 首派中期息0.12元人幣

【明報專訊】中國電信（0728）昨日收市後公布中期業績，上半年多賺3.1%至183億元（人民幣，下同），每股基本盈利0.2元，按年跌9.1%（見表）。經營收入受惠產業數碼化業務帶動，按年升10.5%至2423億元。EBITDA按年增5.3%至698億元。中電信以兌現發行A股時關於增發中期派息的承諾，首次派每股中期息0.12元，派息率達60%。中電信績前收報2.86港元，全日升0.4%。

產業數碼化收入升18%

收入按業務劃分，核心業務服務收入按年升8.8%至2214億元，當中以產業數碼化跑出，按年升17.6%至589億元；移動通訊服務收入按年增長6%至990億元；固網及智慧家庭服務收入按年升4.4%至599億元。至於出售商品及其他收入，則按年升33%至209億元。 移動用戶表現方面，半年淨增1179萬戶至3.84億戶，用戶份額穩步提升，移動ARPU按年增0.7%至46元；移動用戶中，5G套餐用戶數目達2.32億，淨增4385萬戶，滲透率達60.3%。5G ARPU按年跌8.1%至52.7元。

移動用戶半年增1179萬

此前市傳中電信計劃分拆公有雲業務上市，執行董事、董事長兼首席執行官柯瑞文於業績記者會上表示，目前天翼雲尚處於發展階段，成為國家雲的框架已基本成形，但在雲網融合發展中，仍需要時間充分發揮其技術優勢，公司未來會繼續將重點放在提升規模及加強核心能力，聚焦於提升業務收入和降低成本問題上，以加速建設成為科技型企業。上半年天翼雲收入按年倍升至281億元。

談及派息方面，柯瑞文表示，公司在A股上市時，承諾3年內派息率提升至70%以上，而今年是首次派發中期息，未來將持續關注股息回報和市場反應。

中電信昨日同時公布，公司執行董事邵廣祿獲委任為公司總裁兼首席運營官，任期由8月16日起至公司於2023年召開的2022年度股東大會為止。

相關字詞﹕中期股息 天翼雲 中國電信

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