ESR伙華懋發展葵涌物流地 看好先進倉儲需求

ESR表示，項目位於葵涌美青路和貨櫃碼頭南路交匯處，為一座甲級凍倉儲存和物流設施，預計將於2027年落成，項目用地達59.5萬方呎，將包括興建一座7層高連兩層地庫停車場的建築物，建築面積達148.5萬方呎。ESR聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初及Stuart Gibson表示，在電子商務行業興起和對進口食品和藥品需求不斷增長的新經濟驅動下，項目有望滿足香港對大型、先進物流及凍倉儲存日益增長的需求。

華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興則表示，隨着香港繼續成為中國內地與世界其他地區之間的窗口，再加上電子商務的蓬勃發展和對加工食品需求的增加，ESR及華懋均對物流資產的前景充滿信心，集團亦將會繼續探索和促進與ESR在其他領域的合作。

鴻榮源等施勳道補價1.15億

事實上，華懋近年積極投地，今年4月以28億元、每方呎樓面地價約2202元投得東涌商業官地，計劃在該地皮興建商場、辦公室及數據中心，上月再投得港鐵（0066）東涌牽引配電站住宅項目發展權。

另地政總署資料顯示，深圳鴻榮源集團或相關人士於2016年以約11.69億元收購的山頂施勳道3號，上月以約1.15億元補地價，項目2019年獲屋宇署批出圖則，可建樓面8556方呎，若計及當年收購入，以及最新補地價，合共12.84億元，換言之，每方呎樓面地價高達15萬元。