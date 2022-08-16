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經濟
2022年8月16日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
財匯局查恒大物業 羅兵咸或成箭靶 2020年業績未披露抵押存款 業界料成調查重點
摩通看淡內房業績 料半年盈利跌30%
內地消費投資放緩 青年失業無改善
人行下調MLF利率 1年期LPR料減0.1厘
周大福提全購佐丹奴 劉國權等拒售股
陳德霖等發起SPAC昨掛牌 冀大中華物色併購
內地減價求售 晶片股受壓
衰退陰霾運輸指數跌 航運股急挫 匯豐籲減持 東方海外瀉15%蒸發逾257億市值
恒指曾失兩萬關 成交額3個月低
投資估值減 閱文半年純利瀉八成
交付量按季跌一成 理想汽車上季蝕6.2億人幣
蘋果自家App擬引入廣告 串流平台採分級制拓收入
經濟遜預期 紐油見半年低
Tesla滬廠產量破百萬
張兆聰：信置多盤熱賣步收成期 股價展升浪
劉宇亮：從統計局數據找焦點板塊
蔡明都：房地產科技如何產生社會效益
何民傑：青年安居 利社會穩定
薛偉傑：角膜治療新方案 專家研豬皮製作植入物
技術取勝：東方海外50天線阻力大
劉思明：升級類商品銷售佳 看好內需股
周顯：「偷番薯」罪大惡極有因
湯文亮：失敗得到的是經驗 勝利的叫自信
NOVO LAND 1B期4日收1.2萬票 ONE INNOVALE 3伙撻訂 最多加價6%重推
半新盤柏𣾷首見紅 移民盤3年實蝕近一成
鄧鉅明放售興偉冰廠全幢 市值逾12億
ESR伙華懋發展葵涌物流地 看好先進倉儲需求
眀徳山1房2萬租 低市價一成
技術取勝：東方海外50天線阻力大
【明報專訊】中煤能源短線宜守6.2元（圖）
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