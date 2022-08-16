內地減價求售 晶片股受壓

央視報道最多跌價九成

據報道，一款屬於電子控制系統核心部件的意法半導體晶片，價格由2021年高位約3500元（人民幣，下同），下滑至目前約600元，跌幅超過80%。而另一型號的晶片，價格亦由2021年高位約200元，急挫至目前約20元，跌幅高達九成。

報道同時指出，消費電子類控制晶片的價格今年以來亦持續走低，售價從百元高位跌至兩位數。例如近年全球手機銷量下滑，導致手機晶片供過於求，使各大手機廠商紛紛調低出貨量目標，並向上游晶片廠商削訂單。

舜宇上半年純利削半

隨智能手機需求下滑，舜宇光學（2382）表示，受累於疫情反覆、晶片短缺、俄烏衝突及通脹等因素，拖累智能手機市場需求疲軟，導致上半年收入按年跌14.4%至169.72億元，期內純利約13.58億元，按年下跌49.5%；不派中期息。舜宇昨天收報120.5元，跌2.2%。