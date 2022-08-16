內地消費投資放緩 青年失業無改善

家具建築用品消費下跌

為擴大消費支持經濟，內地在近月推出綠色智能家電和汽車消費政策，兩者消費在7月分別增長7.1%和9.7%。不過多項民生用品消費，包括食品、服裝、日用品的增幅低於6月。受房地產市場疲弱影響，家具和建築用品消費按年跌6.3%和7.8%。

備受市場關注的首7個月全國房地產開發投資，按年下跌6.4%，跌幅大於市場預期的5.7%，以及首6個月的5.4%。首7個月全國固定資產投資增5.7%，低於市場預期的6.2%，和首6個月的6.1%。增長主要以國有投資帶動，按年上升9.6%，較首6個月增0.4個百分點，民間投資按年增2.7%，較首6個月縮0.8個百分點。

房地產投資挫6.4%超預期

內地着力以基建刺激經濟，首7個月基建投資按年增7.4%，較首6個月提高0.3個百分點，不過比重較大的製造業投資，首7個月較首6個月縮0.5個百分點至9.9%。

居民收入增長遜疫前

星展香港高級經濟師周洪禮指出，房地產佔內地GDP比重三分之一，樓市不景不但直接影響投資，亦對家電、家具等消費，以及按揭等金融活動有間接的影響。內地青年失業率升至19.9%的高位，上半年居民收入實際增長只有3%，低於疫前6%至7%，削弱消費能力，相信一段時間才能改善。對於第三季內地經濟表現，他認為目前言之尚早，基建投資是政府較能掌握推動經濟的工具，今年地方專項債券發行大致完成，相信將會加快推動基建項目上馬。