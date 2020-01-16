摩根大通亞洲：憧憬周三業績 騰訊購22059

受監管等因素影響，騰訊自去年第四季開始盈利明顯受壓，去年第四季及今年首季經調整盈利的按年跌幅均逾20%，市場關注次季業績能否展示出騰訊業務最差時間已過去。

雖然騰訊近日股價走勢未見改善，惟北水於業績前傾向增持，截至上周四，南下港股通連續10個交易日錄得資金淨流入，累計逾76億元。

如投資者希望於業績前進場部署，可參考高槓桿騰訊購22059，行使價350.97元，實際槓桿約11.5倍，2022年10月28日到期。淡倉可參考騰訊沽22592，行使價248.68元，實際槓桿7.8倍，2022年11月23日到期。

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