瑞銀亞洲：績後股價揚 中移牛52590

【明報專訊】因為認股證、牛熊證不會派息，股份除淨時輪證價格不會受除淨影響，發行商為輪證產品定價時一般會根據相關資產的過往派息情况預算派息，並把預期股息計算在產品定價之中。如中移動（0941）宣布派息較發行商預期多，發行商有需要根據所增加的派息幅度下調相關好倉產品理論價格，同時上調淡倉產品理論價格，反之亦然。如股價在公司宣布派息後上升，相關好倉產品的理論升幅或較預期小，同樣地，相關淡倉產品的理論跌幅或較預期小。
中移動績後股價繼續飈升，上周五高見53元。如投資者希望避開影響，建議以牛熊證部署。如看好中移可留意牛證52590，收回價46.8元，行使價45.8元，2023年1月到期，有效槓桿約9.9倍；看淡可留意熊證66187，收回價57元，行使價58元，2022年11月到期，有效槓桿約7倍。
（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）
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