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2022年8月15日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
一年10盤逾七成買家採建期付款 港最快今季加息 業界籲準買家加2厘自製壓測
新盤搶客 建期即供付款折扣大幅收窄
柏傲莊首兩期延遲入伙 影響逾1100伙建期買家
INNOVALE首期近沽清 9日套逾28億
嘉湖特色戶實呎失守9000
周生生信港仍有需求 冀多渠道發展 家族第四代成員周嘉頴藉兩副品牌攻年輕客
首輪消費券助增逾兩成生意 本輪再推優惠吸客
眾安：人才流失難免 以多元準則招聘
上半年企業發債放緩 渣打冀通關谷大灣區業務
陳茂波籲銀行加快批貸款 減「禁追租」期後中小商戶壓力
沙特阿美次季多賺九成創新高 不增派股息
東驥龐寶林：港匯轉強 資金流入港股先兆
瑞銀看好中國電動車 今明年全球市佔率料逾半
央企背景 中免雄霸免稅市場 內地市佔86% 短期受累疫情反覆
會計師公會明年逆市加會費 資格試考生跌近兩成 方蘊萱：未見新血減少
兩火鍋股發盈警 海底撈盈轉虧呷哺呷哺虧損擴大
正榮服務發盈警 半年少賺逾七成
新龍伙櫟芽資本設基金 擬助內地初創走出去
港初創伙本地漁農戶攻提取物
代工生產自有品牌 各佔一半營業額
李澄幸：物業轉讓移民女兒 留意海外稅制
環球經濟數據
金子：大行籲增持 美團Call 29931
張兆聰：放水推不動借貸 內地經營環境差
張兆聰：基金持貨量低 美股易夾上
伍禮賢：中國鐵塔業務穩定 上望1.05元
潘啓才：內地城巿起飛 因沒土地限制束縛
謝偉銓：推動電動車普及 房委會須改革停車場
券商月供股票選擇多 抗波動市
沈永年：7+3珠海過關隔離攻略
陸振輝：懂得抉擇 自得其樂
溫傑：聯通追落後 安踏受惠「國潮」
詹歷富：數碼資產在資產配置中的理想比例
陳大為：地緣事件和股市表現關係複雜
陸振球：美議員最愛買微軟的啟示
陸振球：11月前中美料齊谷經濟
林少陽：勿指望通脹快速回落
技術取勝：中海油250天線有支持
李聲揚：金朝陽可博私有化
蔡金強：花無百日紅之海底撈
徐家健：為留人才 藏富於地不如藏富於民
艾雲豪：金融風暴的危與機
李順威：勿被「衰退」左右投資決定
劉思明：大宗商品回穩 紫金績佳可吼
何啟聰：新機刺激股價 小米牛51965
瑞銀亞洲：績後股價揚 中移牛52590
摩根大通亞洲：憧憬周三業績 騰訊購22059
周顯：做莊梗係「偷跳」
王弼：利用Sell Put晶片股建倉
曾淵滄：尋找超級折讓地產股
湯文亮：不想被迫唱淡樓市
陳永傑：美加息料保守 可考慮入市
廖偉強：二手不割價 樓價難大跌
布少明：放寬辣招助吸人財
馬泰陽：樓市須全面「減辣」
佳悅主打開放戶及1房 吸上車客
將廣均呎失守1.7萬 重返去年初水平
回購保證 銀債無蝕價風險
劉思明：大宗商品回穩 紫金績佳可吼
【明報專訊】美股持續攀升，內地A股走勢改善，港股卻疲不能興獨憔悴。恒指疲軟未走出谷底，但寬度有好轉迹象，個別行業也呈好轉趨勢，可以博短線見底反彈。
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