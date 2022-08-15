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徐家健 象牙塔看財技

投資策略

徐家健：為留人才 藏富於地不如藏富於民

【明報專訊】研究發現，過去百多年間買樓與炒股的實質投資回報都是平均每年7%左右，但股市的波幅比樓市大得多。

「因為人口老化及經濟增速減慢帶來的壓力，香港未來幾年雖仍有財政盈餘，但若任由政府開支如過去10多年般上升而不加控制，7年後會開始出現結構赤字，到了2042年期間，政府不但用光儲備，還會欠債近10萬億元。」這是前輩雷鼎鳴教授7年多前的推斷。7年後，在百年難得一見的全球疫情下，結構赤字未見，香港卻累積了20,000多億港元的可動用儲備，這是一個happy problem。

是的，人口老化及經濟增速減慢都是事實，過去幾年香港更成了中美關係惡化的夾心人。作為中國最國際化的城市，控疫政策導致人才外流卻是7年前估不到的。今時今日，要解決這個happy problem，雷鼎鳴和幫港出聲提出藏富於地，把兩萬億外匯儲備轉化成土地儲備，投資在明日大嶼和北部都會區的造地和基建上，聲稱是比美元資產更為安全更能保值的儲值工具。論往績，投資房地產與金融市場上各種證券的回報究竟怎麼比？

分析了16個先進國家近150年股票、樓房、債券、票據的統計數字，學術文章〈The Rate of Return on Everything: 1870-2015〉發現：

The first key finding is that residential real estate, not equity, has been the best long-run investment over the course of modern history. Although returns on housing and equities are similar, the volatility of housing returns is substantially lower... Returns on the two asset classes are in the same ballpark - around 7% - but the standard deviation of housing returns is substantially smaller than that of equities（10% for housing versus 22% for equities）.

投資回報率相若，買樓比炒股的波幅細得多。不容易完整解釋這現象，但我認為證券的流動性比房地產高是其中一個重要原因。是的，藏富於地的建議不是毫無根據。然而，我們要留意，香港眼前的人口老化和人才外流問題是史無前例，這兩大因素不利經濟發展，更不利房地產業。企圖藏富於地之前，我們更需要透過藏富於民來留住和吸引人才。

美國克林信大學經濟系副教授

http://facebook.com/economics3.0

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐家健 象牙塔看財技]

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