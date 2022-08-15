經濟
詹歷富 加密解碼

投資策略

詹歷富：數碼資產在資產配置中的理想比例

【明報專訊】傳統上，一般的投資配置多數建議為六成債券及四成股票，以平衡風險及收益，而高資產淨值客戶可以考慮的資產種類會更多，包括房地產、外匯、私募基金等，以達至更有效的風險分散。而隨着加密貨幣及相關資產的興起，我們應否考慮把它們加入到投資組合裏？最理想的比例又會是多少呢？

耶魯研究建議佔投資組合4%至6%

據加密貨幣信託基金公司Grayscale的統計，於2013至2019年期間，比特幣與納斯達克指數的相關度只有0.15，故此把比特幣加進投資組合內能有效增加風險調整後回報。相較於傳統六成債券、四成股票的投資組合，若果額外把1%的資金配置到比特幣上，組合年化回報可提升1%；把5%的資金配置到比特幣上，年化回報則可提升5.5%，夏普比率（考慮風險後的回報指標）亦會由0.68上升至1.27。

但要注意的是，把5%資金配置在比特幣後，組合的年化回報中，一半的升幅將由比特幣貢獻，意味着組合回報會高度跟隨比特幣的價格走勢。因此，筆者會視5%的資金為理想的配置上限。同時，筆者認為投資於加密貨幣可以視為投資永續的認購期權，從這一個角度去演繹的話，我們投資於加密貨幣的上限，應是我們可接受完全損失資產（total loss）百分比的上限，5%亦是一個合理的範圍。

美退休金開始納入加密幣

上述的研究及推論與耶魯大學經濟學家Aleh Tsyvinski的一份研究結論相若，該研究就加密貨幣於一個投資組合中的風險與回報進行一系列的數據回測統計，得出加密貨幣於每個投資組合的理想比例為4%至6%左右，以實現最佳風險回報比率。當然，要在這裏強調，以上的結論均沒有就每人的年齡、風險承受程度及財務背景調整，因此所謂的理想比例只是一個統計學上的參考。

現實中，美國最大的退休計劃管理人富達（Fidelity），今年亦宣布計劃允許投資者將401（k）帳戶的最多20%分配給比特幣。富達旗下的計劃涵蓋超過2000萬名退休金投資者，因此富達基金對比特幣的支持，說明加密貨幣正逐漸獲納入傳統的資產配置當中。

跌市分散風險效能失效？

可是，於最近的跌市股債市場重創，加密貨幣亦未能倖免，比特幣一度由高位下跌近75%，與納斯達克指數的相關度更衝高至0.85的水平。當中主要由於近年愈來愈多傳統金融機構開始投資數碼資產，因此當股市債市受衝擊時，基金於贖回及補倉的壓力底下，會選擇於短時間沽出手上風險較高的加密貨幣，藉以套現及降低組合風險。由此可見，加密貨幣於環球金融市場收水的情况下，能提供的分散作用或比想像中小。話雖如此，我們亦不應因身處於環球熊市下，便全盤抹殺組合納入多種資產以分散風險的重要性。

最後再次重申，理論上的數據有參考價值，卻未必適合每個人，我們要在不同的時期及市况下靈活調節，才能穩妥保障自己的財富。

香港數碼資產學會幹事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[詹歷富 加密解碼]

上 / 下一篇新聞

一年10盤逾七成買家採建期付款 港最快今季加息 業界籲準買家加2厘自製壓測
一年10盤逾七成買家採建期付款 港最快今季加息 業界籲準買家加2厘自製壓測
新盤搶客 建期即供付款折扣大幅收窄
新盤搶客 建期即供付款折扣大幅收窄
柏傲莊首兩期延遲入伙 影響逾1100伙建期買家
柏傲莊首兩期延遲入伙 影響逾1100伙建期買家
INNOVALE首期近沽清 9日套逾28億
INNOVALE首期近沽清 9日套逾28億
嘉湖特色戶實呎失守9000
嘉湖特色戶實呎失守9000
周生生信港仍有需求 冀多渠道發展 家族第四代成員周嘉頴藉兩副品牌攻年輕客
周生生信港仍有需求 冀多渠道發展 家族第四代成員周嘉頴藉兩副品牌攻年輕客
首輪消費券助增逾兩成生意 本輪再推優惠吸客
首輪消費券助增逾兩成生意 本輪再推優惠吸客
眾安：人才流失難免 以多元準則招聘
眾安：人才流失難免 以多元準則招聘
上半年企業發債放緩 渣打冀通關谷大灣區業務
上半年企業發債放緩 渣打冀通關谷大灣區業務
陳茂波籲銀行加快批貸款 減「禁追租」期後中小商戶壓力
陳茂波籲銀行加快批貸款 減「禁追租」期後中小商戶壓力
沙特阿美次季多賺九成創新高 不增派股息
沙特阿美次季多賺九成創新高 不增派股息
東驥龐寶林：港匯轉強 資金流入港股先兆
東驥龐寶林：港匯轉強 資金流入港股先兆
瑞銀看好中國電動車 今明年全球市佔率料逾半
瑞銀看好中國電動車 今明年全球市佔率料逾半
央企背景 中免雄霸免稅市場 內地市佔86% 短期受累疫情反覆
央企背景 中免雄霸免稅市場 內地市佔86% 短期受累疫情反覆
會計師公會明年逆市加會費 資格試考生跌近兩成 方蘊萱：未見新血減少
會計師公會明年逆市加會費 資格試考生跌近兩成 方蘊萱：未見新血減少
兩火鍋股發盈警 海底撈盈轉虧呷哺呷哺虧損擴大
兩火鍋股發盈警 海底撈盈轉虧呷哺呷哺虧損擴大
正榮服務發盈警 半年少賺逾七成
正榮服務發盈警 半年少賺逾七成
新龍伙櫟芽資本設基金 擬助內地初創走出去
新龍伙櫟芽資本設基金 擬助內地初創走出去
港初創伙本地漁農戶攻提取物
港初創伙本地漁農戶攻提取物
代工生產自有品牌 各佔一半營業額
代工生產自有品牌 各佔一半營業額
李澄幸：物業轉讓移民女兒 留意海外稅制
李澄幸：物業轉讓移民女兒 留意海外稅制
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行籲增持 美團Call 29931
金子：大行籲增持 美團Call 29931
張兆聰：放水推不動借貸 內地經營環境差
張兆聰：放水推不動借貸 內地經營環境差
張兆聰：基金持貨量低 美股易夾上
張兆聰：基金持貨量低 美股易夾上
伍禮賢：中國鐵塔業務穩定 上望1.05元
伍禮賢：中國鐵塔業務穩定 上望1.05元
潘啓才：內地城巿起飛 因沒土地限制束縛
潘啓才：內地城巿起飛 因沒土地限制束縛
謝偉銓：推動電動車普及 房委會須改革停車場
謝偉銓：推動電動車普及 房委會須改革停車場
券商月供股票選擇多 抗波動市
券商月供股票選擇多 抗波動市
沈永年：7+3珠海過關隔離攻略
沈永年：7+3珠海過關隔離攻略
陸振輝：懂得抉擇 自得其樂
陸振輝：懂得抉擇 自得其樂
溫傑：聯通追落後 安踏受惠「國潮」
溫傑：聯通追落後 安踏受惠「國潮」
陳大為：地緣事件和股市表現關係複雜
陳大為：地緣事件和股市表現關係複雜
陸振球：美議員最愛買微軟的啟示
陸振球：美議員最愛買微軟的啟示
陸振球：11月前中美料齊谷經濟
陸振球：11月前中美料齊谷經濟
林少陽：勿指望通脹快速回落
林少陽：勿指望通脹快速回落
技術取勝：中海油250天線有支持
技術取勝：中海油250天線有支持
李聲揚：金朝陽可博私有化
李聲揚：金朝陽可博私有化
蔡金強：花無百日紅之海底撈
蔡金強：花無百日紅之海底撈
徐家健：為留人才 藏富於地不如藏富於民
徐家健：為留人才 藏富於地不如藏富於民
艾雲豪：金融風暴的危與機
艾雲豪：金融風暴的危與機
李順威：勿被「衰退」左右投資決定
李順威：勿被「衰退」左右投資決定
劉思明：大宗商品回穩 紫金績佳可吼
劉思明：大宗商品回穩 紫金績佳可吼
何啟聰：新機刺激股價 小米牛51965
何啟聰：新機刺激股價 小米牛51965
瑞銀亞洲：績後股價揚 中移牛52590
瑞銀亞洲：績後股價揚 中移牛52590
摩根大通亞洲：憧憬周三業績 騰訊購22059
摩根大通亞洲：憧憬周三業績 騰訊購22059
周顯：做莊梗係「偷跳」
周顯：做莊梗係「偷跳」
王弼：利用Sell Put晶片股建倉
王弼：利用Sell Put晶片股建倉
曾淵滄：尋找超級折讓地產股
曾淵滄：尋找超級折讓地產股
湯文亮：不想被迫唱淡樓市
湯文亮：不想被迫唱淡樓市
陳永傑：美加息料保守 可考慮入市
陳永傑：美加息料保守 可考慮入市
廖偉強：二手不割價 樓價難大跌
廖偉強：二手不割價 樓價難大跌
布少明：放寬辣招助吸人財
布少明：放寬辣招助吸人財
馬泰陽：樓市須全面「減辣」
馬泰陽：樓市須全面「減辣」
佳悅主打開放戶及1房 吸上車客
佳悅主打開放戶及1房 吸上車客
將廣均呎失守1.7萬 重返去年初水平
將廣均呎失守1.7萬 重返去年初水平
回購保證 銀債無蝕價風險
回購保證 銀債無蝕價風險