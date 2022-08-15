李澄幸：物業轉讓移民女兒 留意海外稅制

你好！本人今年59歲，是現職公務員（強積金制度），計劃65歲前退休。太太是家庭主婦，女兒有一份安定可自給自足的工作。一家居住在已有35年樓齡並已供滿的私人物業。每月薪金收入3.4萬元，平均每月生活支出約1.5萬元，另有約5000元保險供款，包括人壽、危疾及住院；銀行存款約40萬元、強積金約50萬元。現計劃出售物業，並用公務員資格申請公屋作退休居所，估計售出物業可得550萬元現金，用作兩夫婦退休使用。現請教以下問題：

（1） 沒有投資經驗，售出物業可得550萬元現金如何投資避免貶值？

（2）退休後若需要維持基本生活水平及每月保險供款，可如何投資？

（3）按現在家庭經濟情况，出售物業還是轉到女兒名下重新裝修出租，哪樣比較可取？

（4）女兒考慮申請移居海外生活，若成事，可能需要提供生活費，到時售出物業可得550萬元現金如何分配使用及投資？

筆者回應：

首先，如果女兒有意移居海外生活，雖未有提及目的地，但外地普遍比香港的稅制複雜，比如是環球徵稅、資產增值稅，甚或是遺產稅等，故將現時物業轉給女兒，未來的租金收入可能因為稅務問題而打折扣，未來出售又可能涉及資產增值稅，如果只是希望由女兒「代持」，從而方便申請公屋的話，衍生的問題隨時比好處更多。以英國為例，入息稅的稅階高達45%，如果女兒有工作，收取的租金打個折再轉手回到林先生手上，真的足夠退休生活嗎？值得提前考慮。因此，出售現有物業似乎是較合理的安排。

300萬投年金 月取1.5萬至終身

林先生提到現時每月開支約2萬元，假設未來不變，根據傳統的法則，林先生需要擁有約600萬元的退休儲備，並平均每年產生4%的投資回報，退休生活質素就可以得到一定的保證，以現時的物業價值、銀行存款和強積金，基本上算是達標的。不過，林先生特別提到自己沒有投資經驗，故退休後的理財方案必須更為審慎，建議考慮年金及基金混合的方案。

以公共年金為例，投放300萬元的話，每月可領取約1.5萬元至終身，解決基本的的生活費問題；至於其他費用，可以考慮將250萬元配置於股債混合的派息基金，獲取現金流及有一定抗通脹的效果；剩下的資金可保留現金做應急錢，並分配部分做銀行定期等的短期儲蓄。退休前維持良好儲蓄的紀律，進一步提升儲備，相信退休生活不成問題。

林先生提到如果女兒移居海外，可能需要提供生活費，如何分配資金，最務實的建議是先處理好自己的退休生活，剩下的資源才支持女兒的生活費，否則很容易「兩頭唔到岸」。坦白說，林先生現時的儲備難以實現過多的願望，必須有所取捨。事實上，支持女兒新生活也不一定需要在賣樓後提供一筆過的資金，建議先部署好自己的退休後現金流，每月有餘錢才給予支持，畢竟女兒在香港有一份安定可自給自足的工作，理論上移居外地也有能力照顧自己，請不要過分憂慮。最後，以上是通用的意見，建議林先生可以根據自身情况，進一步諮詢專業人士。

CFP認可財務策劃師

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[李澄幸 理財信箱]