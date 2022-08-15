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瑞銀看好中國電動車 今明年全球市佔率料逾半

【明報專訊】雖然中國股市過去3年大上大落，惟電動車龍頭股比亞迪（1211）及電動車電池龍頭股寧德時代（深：300750）股價期內錄得近6倍的升幅（見圖），實屬市場奇葩。瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻（圖）預測，中國電動乘用車產銷今明兩年分別達600萬及730萬台，均佔全球市場逾半，不論比亞迪或寧德時代在電池領域均具全球競爭力，值得持續關注。

鞏旻上周在傳媒電話分享會上表示，預計中國今年能達到600萬輛電動乘用車的生產和銷售量，市場滲透率可望從前年的5%至6%急升至去年的15%至16%後，今年再進一步攀升到26%至27%；惟值得注意的是，隨着今年底開始中國政府全面取消補貼，明年電動車銷量料僅增長21.7%至730萬輛，滲透率增長也將跟隨放緩。

不過，鞏旻亦強調，中國電動車市場愈來愈不再那麼依賴補貼，「或多或少已結束了對補貼過度依賴的階段，現在逐漸進入到行業可以自我發展的階段」；作為比較，目前歐洲和美國政府對電動車補貼的力度很大，而且還在加碼。

兩大電池商具五大優勢

鞏旻指出，在中國電動車電池市場，寧德時代市佔率仍高企於50%附近，而比亞迪大概是20%，主要用於集團所生產的電動車。他透露，瑞銀團隊最近拆解了是寧德時代供給Tesla的磷酸鐵鋰的方形電池及比亞迪的刀片電池，主要有5個發現：

（1）磷酸鐵鋰電池在2030年全球市佔率料達40%，當中在中國市佔率達50%，在中國以外則佔20%。目前歐美電池仍然供不應求，短期內可能需要中國的出口彌補產能的缺口，長期來看，中國企業有需要在歐美建廠。

（2）下一代三元和磷酸鐵鋰電池的競爭力比較，相對於鎳的價格比較敏感的，如果鎳的價格在每公斤19美元以下，三元電池相對有競爭力，相反亦然；兩款電池的競爭力相對不受鋰的價格影響。

（3）整車廠在電池系統上面依然還是有一些區分度，能夠做出來一些不一樣的電池系統集成的創新。

（4）寧德時代的磷酸鐵鋰電池是擁有全球最強的競爭力，原因是具備最低的成本；是次拆解的160Ah磷酸鐵鋰電池，長度、厚度、高度分別是28厘米、62毫米及92毫米，與兩年前拆解的180Ah高鎳電池比較，屬更長、更薄及更矮，故此散熱做得更好，而且在汽車的底盤下所佔空間亦更小，也能夠裝更多的電。

（5）比亞迪的刀片電池比寧德時代的磷酸鐵鋰電池更長、更薄，正負極在電池的兩頭，估計日後可能有更廣泛應用，不再局限於集團所生產的電動車。

邦德梁江去年測中比亞迪寧德強勢

事實上，邦德資產管理首席投資主管梁江在《Money Monday》第317期（去年9月27日出版）封面故事對中資電動車及電池股亦曾有精闡分析：「從電動車這行業來講，我覺得作整車製造的企業沒什麼了不起，在中國這些公司很多，誰只要願意投資都可以去做，電池製造才最了不起，因為電動車生產成本中佔比最高的便是電池，電動車日後能否進一步普及，主要看它的電池是否足夠便宜、提升對比傳統燃油汽車的競爭力。在電池製造此領域有一個很重要的特點便是講求規模效應（Scalable），規模愈大便成本愈低，這也就是寧德時代的護城河，其他電池製造企業規模不夠它大、缺乏它的投資能力便很難追得上……至於比亞迪的最大投資亮點也不是整車製造，而是電池製造的競爭力。」

報道出版至今10個多月，即使中國整體股市反覆下跌，惟比亞迪股價期內仍錄得升幅，而寧德時代股價也維持在相對高位，可見梁江上述分析靠譜。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

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