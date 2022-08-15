東驥龐寶林：港匯轉強 資金流入港股先兆

【明報專訊】恒指上周變化不大，而美股三大指數均升近3%，故港股可謂延續上月以來跑輸美股的弱勢，惟值得注意的是，港匯上周三起突然轉強，周五收報7.8375，屬4個月來高位，或反映有資金流入本港。今期封面故事由東驥基金管理董事總經理龐寶林及瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻分析最新形勢。龐寶林認為在美國11月中期選舉之前，美股仍有機會大漲小回，目前推介12隻美股；另外，他相信港匯近日轉強與外資基金流入部署買港股有關，故他現時亦看好多隻港股。鞏旻預測，中國電動乘用車產銷今明兩年均佔全球市場逾半，相關股份仍有不少投資機會。
明報記者 葉創成
港元兌美元匯價於上月上旬進一步走弱，由上月中旬更開始貼緊7.85弱方兌換保證，令金管局需要沽美元、買港元穩定港匯，因此本港銀行體系結餘亦由6月底逾2300億元回落至最近的1247億元（見圖1）；而當市場普遍預期港匯會繼續貼近7.85弱方兌換保證一段時間之際，港匯上周三開始出乎意料走強（見圖2），美元兌港元由上周二收報的7.85回落至上周五的7.8375，即港元兌美元已升值0.16%。
龐寶林上周六接受訪問時分析，外資若看好某一股票市場，需要首先將本身的貨幣兌換至該股票市場的貨幣，然後才可以在該市場買入股票，因此，匯市的表現往往走在股市之前，而港匯上周三起轉強亦值得密切關注。他分析，美匯指數近日回軟，有可能在7月14日於109.294已出現高位，令今年以來的升浪告一段落（見圖3），是利好港匯的因素之一。
料外資沽中概股轉買港股
根據全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）按美國證交會（SEC）要求披露季度美股持倉，該基金於上季清倉阿里巴巴（美：BABA）、京東（美：JD）、網易（美：NTES）、嗶哩嗶哩（美：BILI），包括減持748萬股阿里巴巴，若以季內平均價約100美元計，相關持股涉資約7.5億美元（約58億港元）。
龐寶林估計，橋水可能是擔心中概股在美國有被除牌風險，因此率先沽清所持有的中概股，轉為買入在本港上市的同一股票，而東驥旗下基金亦有這樣操作，不少外資基金料也一樣，此舉帶來港元的需求，相信亦是港匯上周三起轉強的另一原因。
內地經濟數據參差 高息股穩中求勝
不過，龐寶林亦強調，內地經濟於4、5月受新冠疫情拖累後，即使隨着政府於6月曾推出刺激經濟措施，令經濟曾出現復蘇，惟上月經濟及金融數據又再轉弱，例如上月社會融資規模增量及新增貸款分別只有7561億及6790億元人民幣，低於預期的1.3萬億及1.1萬億元人民幣，因此目前投資港股亦要審慎為上，其中一個可以看好的主題是高息股，包括中資石油、中資電訊、內銀及本港地產股（見表1），他形容：「由於港股目前已跌得頗殘，故比較容易發掘到鑽石。」
中期選舉前美股料大漲小回
龐寶林又認為可留意中資電動車、新能源及晶片等板塊，以把握有關行業的結構增長機會，惟他亦強調，由於上述高科技行業發展日新月異，同一板塊不同股份在不同階段股價差異可以很大，因此他不在此推介個股。
除了港股有機會再次出現投資機會外，美股上月以來開始的升浪表現之強亦出乎不少投資者的意外，上周道指、標指及納指便分別上升2.92%、3.26%及3.08%，黃國英資產管理董事黃國英在上期封面故事看好的10隻美股，其中有9隻上周錄得升幅（見表2），可見美股升勢頗全面。
除了美國通脹有回落迹象，市場預期聯儲局加息步伐放緩外，龐寶林認為，目前還有一項重要的政治因素利好美股——美國總統拜登希望美股在11月中期選舉前可以向好，有利他所屬的民主黨保住參眾兩院的控制權，亦有助他在2024年爭取連任。
拜登連環出招 為連任鋪路
事實上，美國傳媒上周五報道，據多名助手和盟友表示，拜登正在計劃2024年競選連任，並將在11月中期選舉後的幾個月便正式開始競選活動。龐寶林分析，雖然拜登目前已接近80歲，年紀不輕，惟近月一系列事件令他的政績翻身，提高了競選連任的機會，包括：
（1）打擊特朗普。美國聯邦調查局（FBI）近日搜查特朗普莊園，強開保險箱，司法部調查升級，若能夠證明特朗普違反總統檔案法（即要求美國總統將所有信件、工作文件和電子郵件轉移到國家檔案館），特朗普可能喪失出任公職資格，不論最終結果如何，此事已成功阻止特朗普提前宣布參選總統及造勢。
（2）美國參議院通過《降通脹法案》（Inflation Reduction Act），規模達4300億美元；
（3）推動美國史上最大的氣候法案，撥出3690億美元應對氣候變化，包括促進使用潔淨能源，並且設立40億美元的新聯邦乾旱救濟基金。
（4）降低藥品價格。提供640億美元醫療補貼，允許老年醫保和藥廠談判藥價，限制病人支付藥物開支每年在2000美元的水平，有助改變醫療支出高昂的情况。
（5）提高部分公司稅。向每年盈利達10億美元收入的企業，徵收最少15%企業稅，以及向股份回購計劃徵收1%稅項，此舉有助增加700億美元稅收，亦可緩和貧富懸殊；
（6）上周美國總統拜登簽署了《2022晶片與科學法案》，屬「創造有助促進半導體生產環境的鼓勵措施法案」，當中包括為半導體生產和研究提供527億美元的補貼，推動半導體生產和研究，協助美國「贏得21世紀的經濟競爭」，擺脫壟斷和寡頭壟斷，而如果成為先進晶片製造業基地，美國也會變得更加安全，而美光科技（美：MU）已宣布在記憶晶片製造方面投資400億美元，使美國市場佔有率從2%提高到10%，將創造不少職位，有利經濟增長。
看好12美股 涉不同板塊
龐寶林續說，若拜登在11月中期選舉前，能夠促成俄羅斯與烏克蘭和談甚至停火，便可顯著提升他的國際地位，亦有利民主黨中期選舉選情及個人競選連任。
綜合上述分析，龐寶林預測，美股在11月中期選舉前有機會大漲小回，而目前他便看好多隻美股，包括Doximity（美：DOCS）、Shockwave Medical（美：SWAV）、亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）、Netflix（美：NFLX）、迪士尼（美：DIS）、Coinbase（美：COIN）、貝萊德（BLK）、Ark Innovation ETF（美：ARKK）、LTC Properties（美：LTC）、Hyatt Hotels（美：H）及Realty Income Corp（美：O）。
Doximity美醫護界LinkedIn
當中，龐寶林解釋，Doximity是美國醫護界LinkedIn，屬醫療社交及生產力平台；Shockwave Medical致力於治療心血管鈣化疾病，正開發Lithoplasty系列球囊擴張導管創新技術，可以減少對健康組織的損傷，以及克服某些現有血管重建技術的主要局限，並融入護理途徑，可改善晚期心血管疾病患者的病情；LTC Properties投資老年人住屋和醫療保健物業；Hyatt Hotels在全球多國經營酒店、租賃酒店和物業管理；Realty Income Corp收購和管理獨立的商業物業，現時管理逾11,000項商業物業，類型包括零售、工業和農業，遍及美國、波多黎各、英國和西班牙。
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）