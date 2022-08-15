陳茂波籲銀行加快批貸款 減「禁追租」期後中小商戶壓力

陳茂波指暫緩追租措施在過去數月促成部分商戶成功與業主達成重構租約或調整租金協議，讓他們得以繼續經營，並努力把握消費券帶來的消費需求。不過，有商戶在過去一周已收到業主的追租律師信。

暫緩追租是危急時「特事特辦」措施

他表示，暫緩追租措施是在經濟環境最危急時採取的「特事特辦」措施。當前本港經濟已走出「極端狀况」，但仍面對下行壓力，須相應調節支援措施，也希望業主以體恤態度，盡可能協助商戶應對當下的挑戰。

他稱過去曾有人擔心，暫緩追租措施有可能會影響大量小業主，令他們無法如期向銀行償還按揭貸款，但這情况並沒有出現。而政府為個別有經濟需要的個人業主提供的零息貸款計劃，最終也只收到3宗申請。

經濟數據方面，陳茂波指，考慮到上半年經濟表現遜於預期，以及環球經濟前景急劇惡化，上周五已調低了今年全年的經濟增長預測，最新估算為倒退0.5%至增長0.5%，低於5月時估算的1%至2%增長。這數字實在難言理想，但考慮到上半年經濟已按年收縮了2.6%，估算意味今年餘下時間經濟應該會稍有改善。但實際情况還得看外圍變化和本地疫情的情况。